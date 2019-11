Roma, 21 marzo congresso straordinario. Astorre: “Avvio fase unita’”

Si svolgera’ il prossimo 21 marzo il congresso straordinario del Pd Roma, convocato ieri sera dal segretario uscente della federazione cittadina Andrea Casu con l’istituzione della apposita commissione. Si tratta di un congresso straordinario, un anno e mezzo prima della scadenza del mandato della segreteria cittadina, ora in mano a Casu.

“Voglio esprimere piena soddisfazione per la scelta compiuta ieri dalla direzione romana del Partito Democratico per l’avvio di una nuova fase unitaria che, a partire dalla disponibilita’ offerta da Claudio Mancini ad assumere il ruolo di tesoriere della federazione, attraverso una conferenza programmatica che si svolgera’ tra gennaio e febbraio, condurra’ al congresso cittadino del prossimo 21 marzo”, dichiara il segretario del Pd Lazio, senatore Bruno Astorre.