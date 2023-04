Sondaggio Dire-Tecnè: cala ancora la fiducia nel governo Meloni, Pd sale al 20%

Condividi

Le interviste sono state effettuate il 30 e 31 marzo 2023 su un campione di mille persone

Calano la fiducia in Giorgia Meloni e nel governo. È quanto emerge dal sondaggio Dire-Tecnè con interviste effettuate il 30 e 31 marzo 2023 su un campione di mille persone. Il 54,9% degli intervistati dice di avere fiducia nella premier, ma il dato è in calo dell’2,1%. Sale di 1,6 punti, invece, chi dice di non aver fiducia in Giorgia Meloni: la percentuale è del 40,1%. I “non sa” sono il 5% (+0,5%).

Discorso analogo per il governo nel suo complesso. Il 48,1% degli interpellati ha fiducia (-1,4 rispetto a una settimana fa); il 44,7% dice di non averne (+1,3). La percentuale di “non sa” è 7,2% (+0,1).

DIRE-TECNÈ: CALA ANCORA FDI, PD AL 20%

Continua la discesa di Fratelli d’Italia, che resta sempre il primo partito nei sondaggi, mentre sale ancora il Pd. Nel borsino dei partiti, Fratelli d’Italia resta al primo posto col 29,7%, perdendo lo 0,3 rispetto a una settimana fa. Il Pd guadagna 0,2 punti e sale al 20%. Ancora giù il M5S che, perdendo lo 0,1%, si attesta al 15,5%. La Lega cala dello 0,2 e scende all’8,6%. A seguire Forza Italia con il 7,4% (+0,2) e Azione-Italia Viva con il 7,3% (+0,2) L’Alleanza Verdi Sinistra si attesta al 3,2% (+0,1). Più Europa è al 2,3% con (-0,1) mentre Per l’Italia con Paragone all’1,7% (-0,1%).

RILEVAZIONI DEI GIORNI 23 E 24 MARZO

Calano la fiducia in Giorgia Meloni e nel governo. È quanto emerge dal sondaggio Dire-Tecnè con interviste effettuate il 23 e 24 marzo 2023 su un campione di mille persone.

La presidente del Consiglio gode ancora di un certo apprezzamento. Il 57% degli intervistati dice di avere fiducia in lei, ma il dato è in calo dell’1,4%. Sale di 1,3 punti, invece, chi dice di non aver fiducia in Giorgia Meloni: la percentuale è del 38,5%. I “non sa” sono il 4,5%.

Discorso analogo per il governo nel suo complesso. Il 49,5% degli interpellati ha fiducia (-1,3 rispetto a una settimana fa); il 43,5% dice invece di non averne (+1,1). La percentuale di “non sa” è 7,1%.

CONTINUA L’ASCESA DEL PD, CALA FDI

Continua, seppur di pochissimo, la discesa di Fratelli d’Italia, che resta sempre il primo partito nei sondaggi; mentre prosegue la risalita del Pd. È quanto emerge dal sondaggio Dire-Tecnè con interviste effettuate il 23 e 24 marzo 2023 su un campione di mille persone.

Nel borsino dei partiti Fratelli d’Italia resta saldamente al primo posto col 30%, perdendo lo 0,1 rispetto a una settimana fa. Il Pd guadagna 0,2 punti e sale al 19,8%. Continua in calo del M5S che, perdendo lo 0,2%, si attesta al 15,6%. La Lega è stabile all’8,8%. A seguire Forza Italia stacca il Terzo polo: il partito azzurro resta fermo al 7,2%, mentre l’alleanza Azione-Italia Viva perde 0,1 e scende al 7,1%. L’Alleanza Verdi Sinistra si attesta al 3,1% (+0,1). Più Europa è al 2,4% con (-0,1).

