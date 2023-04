DiMartedì: ospiti di martedì 25 aprile. Le anticipazioni

Condividi

Martedì sera, 25 aprile 2023, torna l’appuntamento con DiMartedì – il talk show di La7 condotto da Giovanni Floris in onda ogni settimana in prima serata.

La Meloni, dopo Biden, va a Kiev. Poi la poitica interna. Il post elezioni regionali. La puntata di diMartedì affronterà diversi argomenti. Una nuova diretta dell’edizione 2023, ovviamente totalmente dedicata ai principali temi dell’attualità italiana e internazionale: al centro della serata ci sarà ovviamente la politica, con le Elezioni Regionali e la schiacciante vittoria del centrodestra con i fari sempre puntati sul Governo Meloni e sulle mosse in campo internazionale. Scopriamo allora nel dettaglio tutte le anticipazioni, il cast di ospiti e le coordinate per seguire la diretta tv e streaming del talk, in programma nel prime time di La7.

Giovanni Floris, inoltre, indagherà su quali saranno le prosime strategie in campo nazionale e internazionale e proverà a ipotizzare insieme ai suoi ospiti gli scenari futuri che aspettano l’Italia, sul cui orizzonte si staglia una primavera di crisi economica ed energetica che rischia di mettere in ginocchio il Paese. Ovviamente al centro della puntata anche la guerra in Ucraina, con gli sviluppi drammatici degli ultimi giorni e gli attacchi della Russia sempre più intensi.

Gli ospiti in studio a DiMartedì

Martedì sera nello studio di La7 Giovanni Floris si parlerà, come detto, della manovra del Governo per contrastare la crisi economica. In studio a DiMartedì tanti ospiti. In particolare giornalisti e politici che si confronteranno sui vari temi. Spazio alla crisi del gas e agli imminenti sviluppi. Infine, come da tradizione a DiMartedì si parlerà anche di altri temi come le pensioni, il fisco, la cultura, l’arte e il costume.

Appuntamento dunque martedì 25 aprile 2023, in prima serata dalle ore 21,15 con DiMartedì su La7. Come ogni martedì ci sarà il momento degli immancabili sondaggi IPOS di Nando Pagnoncelli che – percentuali alla mano – “fotograferanno” l’opinione degli italiani sui temi più importanti dell’attualità italiana e internazionale; ma anche la cornice dedicata alla satira di Luca e Paolo, pronti a ironizzare sulle notizie finite copertina nell’ultima settimana, sia in Italia che all’estero.

Tra gli ospiti di DiMartedì che hanno più volte fatto capolino negli Studios di Via Tiburtina a Roma, Alessandro Di Battista. L’ex deputato del Movimento 5 Stelle è un membro del cast fisso del talk della trasmissione. A DìMartedì ospiti principali della puntata in onda il 25 aprile (in aggiornamento).



DiMartedì tra servizi e dibattiti

La prima fase stagionale del talk politico di La7 Dimartedì è stata dedicata quasi integralmente alle elezioni politiche del 25 settembre. Giovanni Floris è tornato in onda quando l’Italia, colpita dalla caduta del governo Draghi, era in pieno fermento, tra programmi elettorali, comizi, sondaggi e commenti di vario tenore.

Il giornalista, insieme a tanti ospiti e opinionisti, analizzerà i principali temi di attualità politica ed economica: ampio spazio nella puntata di oggi alla manovra del Governo per contrastare la crisi economica ma senza tralasciare questioni attinenti al costume e alla società.

DiMartedì sarà aperto come di consueto dalla copertina satirica firmata da Luca e Paolo, la puntata di oggi poi, 25 aprile 2023, avrà il compito di fare un ampio resoconto sulle prime mosse del Governo Meloni.

Dove vedere DiMartedì

DiMartedì andrà in onda su La7 dopo la puntata di “Otto e mezzo”. Ma dove vedere DiMartedì in tv o in streaming? Il programma è disponibile in chiaro su La7 – al tasto 7 del digitale terrestre o al 107 per gli abbonati a Sky – tutti i martedì a partire dalle ore 21,15. Chi invece vuole seguire il talk show di approfondimento politico di Giovanni Floris in streaming può farlo accedendo tramite questo link alla piattaforma web di La7.

DIRETTA DiMartedì