A Roma chiude il Tmb di Rocca Cencia: ecco cosa succederà adesso

Lo stabilimento continuerà a funzionare come tritovagliatore e stazione di trasferenza come avviene nel sito di Ostia

Il Tmb Ama di Rocca Cencia chiude, per volontà del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ma i rifiuti continueranno ad arrivare nello stabilimento. Che non si fermerà nel suo lavoro, lo cambierà. Fino a ieri, nell’impianto di trattamento meccanico biologico arrivava l’immondizia talquale e ne usciva, al termine del processo industriale, da una parte (per quanto riguarda la frazione secca del rifiuto in ingresso) combustibile solido secondario da bruciare negli inceneritori, mentre la parte organica dell’indifferenziato stazionava per una ventina di giorni nelle cosiddette vasche di ossidazione, dove diventava frazione organica stabilizzata impiegata poi nella ricopertura delle discariche (oppure veniva smaltita).

Da domani i camion con i rifiuti continueranno ad andare a Rocca Cencia solo che l’impianto anziché funzionare da tmb (quindi con l’estrazione del Css dalla matrice secca e la stabilizzazione dell’organico) lo farà sostanzialmente da tritovagliatore e da stazione di trasferenza in attesa di inviare questi rifiuti altrove.

Nel corso del suo intervento in aula il sindaco Gualtieri ha detto che “Rocca Cencia diventerà un semplice sito di trasferenza, dove i rifiuti non andranno a terra ma ci sarà solamente un passaggio di filmatura e invio di bypass, come si chiama tecnicamente, come avviene in altri siti, ad Ostia e Ponte Malnome, verso poi i siti di trattamento finale e smaltimento dislocati in vari luoghi, anche all’estero”. La tecnica del “by pass” (usata già negli allora due tmb di Ama ai tempi del sindaco Marino in occasione di una delle tante crisi sui rifiuti) consente di saltare, durante il processo di trattamento, la fase della stabilizzazione dell’organico, dopo che l’immondizia processata è stata prima tritata e poi ha superato il passaggio nel vaglio che separa i flussi in due parti: secco (per la produzione di css) e umido (per la produzione della fos). In questo modo si accorciano i tempi del processo industriale, che comunque resta seppur con caratteristiche tecniche meno sofisticate, e il rifiuto in uscita “decade” in grandi contenitori tipo conteiner non toccando terra. Come accade, ad esempio nello stabilimento Romagnoli di Ostia, dove c’è un tritovagliatore. Poi l’immondizia viene pressata, imballata e parcheggiata (quest’ultima è la funzione della stazione di trasferenza) in attesa di essere spedita verso impianti di terzi.

L’annuncio della chiusura del Tmb di Rocca Cencia arriva poche ore dopo una lettera di Ama a Gualtieri (nella sua veste di commissario di Governo), Regione Lazio, Città Metropolitana di Roma, Arpa Lazio, Roma Capitale (dipartimenti Tutela Ambiente e Rifiuti) e all’amministratore giudiziario dello stesso Tmb di Ama, Luigi Palumbo, con cui Angelo Botti, responsabile del servizio Trattamento Meccanico Biologico, annunciava la chiusura dell’impianto dalle 18 di ieri. Questo perché, “nonostante tutte le azioni possibili di ripristino e manutenzione ordinaria e straordinaria, sottoelencate dei presidi di abbattimento, volte ad eliminare i superamenti già riscontrati a maggio 2022”, ad esempio la sostituzione completa dei filtri rompi-goccia, l’aspirazione del materiale depositato, la sostituzione completa dell’acqua di lavaggio, la pulizia completa della vasca etc., “nel corso di nuova campagna, attualmente in essere, istituita e volta alla verifica dell’efficacia degli interventi operati in termini di presidi di abbattimento, si riscontrano- si legge nella lettera- diversi superamenti dei limiti prescritti” per le emissioni odorigene. Da qui la decisione di interrompere i conferimenti da ieri. “Una volta individuate le soluzioni da intraprendere per il superamento delel suddette criticità, e tutte le ulteriori iniziative che si rendessero necessarie a rendere conforme il quadro emissiivo agli obiettivi e limiti prescritti, se ne renderanno edotte le Autorità ed enti in indirizzo, per le relative prese d’atto e per gli interventi autorizzativi di competenza”. Oggi la decisione del sindaco Gualtieri di chiudere il tmb. Ma i rifiuti continueranno ad arrivare.

