Fiorello sfotte Micol Incorvaia: “Svegliata dal corriere, poverina. Ma vip di che?”

A Viva Rai2! il conduttore prende in giro l’ex concorrente del Gf Vip: “Famosa per un’altra Incorvaia che sta con il figlio di Eleonora Giorgi”

Fiorello a Viva Rai2! prende in giro l’ex concorrente del Gf Vip Micol Incorvaia. Il mattatore siciliano ha preso spunto da un titolo del Messaggero che riporta un virgolettato dell’influencer: “Il corriere mi ha suonato alle 9.30, mi ha svegliata e obbligata a scendere dal letto. Sono sconvolta”. Risate in studio e poi il silenzio di Fiorello che, con faccia attonita, ha commentato l’esperienza dell’ex concorrente del reality con queste parole: “Voglio stare così per 30 secondi. Ci dispiace per te. Spero che il corriere sia stato arrestato subito. Alle 9.30 non puoi svegliare una povera… che lavoro fa?”.

Quindi il conduttore ha ironizzato sul perché Incorvaia venga considerata vip: “Credo sia la sorella di un’altra Incorvaia che sta con il figlio di Eleonora Giorgi. Il Vippismo nasce da Eleonora Giorgi”.

Micol Incorvaia è stata una delle protagoniste del Gf Vip 7, dove è arrivata in finale insieme all’amore, incontrato dentro la casa più spiata di Italia, Edoardo Tavassi, anche lui “vip per parentela”: è il fratello di Guendalina Tavassi, ex gieffina a sua volta nell’edizione 2011.