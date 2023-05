Milano: alla scoperta delle attrazioni principali da visitare nel capoluogo lombardo

Condividi

Il Quadrilatero della moda, il Duomo, il castello sforzesco e il bosco verticale: sono solo alcune tra le attrazioni principali del capoluogo lombardo. Milano è una città cosmopolita e industriale, dove non mancano l’intrattenimento e l’arte e i collegamenti con il resto dell’Italia sono garantiti da ben 3 aeroporti e linee ferroviarie fitte.

Le prime attrazioni da visitare a Milano

Il nome completo è Duomo di Santa Maria Nascente ed è un vero e proprio monumento gotico, nella sua imponente facciata che caratterizza la città di Milano. Sia all’interno che all’esterno, si possono ritrovare elementi riconducibili alle famiglie Borromeo e Visconti, per un lavoro di costruzione, rifiniture e aggiunte che è durato ben 5 secoli.

Non molto lontano dalla Piazza del Duomo sorge invece un altro capolavoro dell’architettura, il Castello Sforzesco, che riporta a epoche passate ed è circondato dal verdissimo Parco Sempione, un polmone che promette ristoro e vista suggestiva. Nel castello, che viene costruito nel XIV secolo, vi sono musei e mostre di ogni genere: una pinacoteca, un museo di arte antica, uno di archeologia, uno degli strumenti musicali e anche uno dedicato alla Pietà Rondanini di Michelangelo. Vi è anche una fornita biblioteca d’arte.

Il Quadrilatero della Moda, come suggerisce il nome, viene delimitato da 4 vie principali e racchiude nomi celebri in tutto il mondo: da Trussardi a Chanel e da Dolce e Gabbana a Valentino. Lo shopping per queste strade può risultare parimenti affascinante e proibitivo, ma di certo una passeggiata qui è quasi d’obbligo, così come nella nota Galleria Vittorio Emanuele II, dove vi è una grande concentrazione di locali alla moda e negozi di ogni genere.

Dai Navigli alla Pinacoteca di Brera: le mete imperdibili

I Navigli rappresentano una passeggiata lungo un canale, ai cui lati sorgono attività commerciali e di ristoro che sono sia diurni che notturni. Per un pranzo alla moda o per un po’ di movida, i Navigli sono sempre la risposta.

Se invece si è alla ricerca di un po’ di verde, oltre al già citato Parco Sempione nei pressi del Castello Sforzesco, a Milano c’è un vero e proprio bosco. Solo che, per esigenze architettoniche, è stato piantato e sviluppato in verticale. I due grattacieli che svettano sulla città ospitano ben 94 specie vegetali diverse, tutte da scoprire.

A Milano è anche presente un Palazzo Reale, trionfo del neoclassico che oggi ospita molte tra le mostre più importanti che si tengono in città. Tra queste, molte sono dedicate a pittori celebri o a periodi storici e artistici particolari, altre a personalità contemporanee.

Ex monastero e altrettanto culla di cultura è la famosa Pinacoteca di Brera, che ha all’interno una biblioteca e un osservatorio astronomico, ma soprattutto ospita dipinti celebri di Caravaggio, Raffaello, Morandi, Mantegna e Bellini. Infine, non si può non passare davanti al famosissimo Teatro La Scala, che non è solo uno dei teatri di opera lirica più celebri del mondo, ma anche un museo dove ammirare costumi di scena, strumenti musicali e documenti d’interesse storico.