Roma si blinda: divieto di trasferta per i tifosi del Feyenoord?

Condividi

I quarti di finale di Europa League all’Olimpico giovedì 20 aprile alle 21, Gualtieri: “Ci sono precedenti negativi”. Il giorno dopo arrivano gli ispettori del Bie

Con il Feyenoord, che la Roma incontrerà allo Stadio Olimpico nei quarti di finale di Europa League giovedì 20 aprile alle 21, “ci sono precedenti negativi” nella Capitale, “oltre quello che è avvenuto a Tirana” nella finale di Conference league, quando ci furono scontri tra tifoserie. Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, intervenendo a Radio Romanista.

“All’indomani della partita” di Europa League “arriveranno gli ispettori del Bie” per valutare la candidatura a Expo 2030 e quindi “dobbiamo evitare incidenti di qualsiasi tipo. Auspico un modello in cui ci siano sempre le trasferte, ma in questo caso bisogna prestare particolare attenzione. A Piantedosi ho chiesto misure severe per tutelare Roma, il suo patrimonio artistico e archeologico e la candidatura a Expo. Abbiamo chiesto di valutare il divieto di trasferta“.

FONTE DIRE – www.dire.it