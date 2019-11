Anas, stanziati 20 milioni per la manutenzione di ponti

Anas (Gruppo FS italiane) ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di oggi quattro gare d’appalto del valore complessivo di 20 milioni di euro per l’affidamento di lavori di manutenzione programmata per il risanamento strutturale di ponti e viadotti sulla rete stradale in gestione nel Lazio.

I quattro appalti, del valore di 5 milioni di euro ciascuno, saranno affidati mediante procedura di “Accordo Quadro” di durata quadriennale. Tale modalita’ garantisce la possibilita’ di eseguire i lavori con tempestivita’ nel momento in cui si manifesta il bisogno, senza dover espletare una nuova gara di appalto, consentendo quindi risparmio di tempo e maggiore efficienza.

Le imprese interessate devono presentare la domanda di partecipazione secondo le modalita’ descritte nel bando, attraverso il Portale Acquisti di ANAS

(https://acquisti.stradeanas.it) entro le 12:00 di lunedi’ 2 dicembre 2019.