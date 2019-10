Roma, esibisce una carta d’identità falsa: arrestato

Nel pomeriggio di ieri, i Carabinieri

della Stazione di Roma Cinecitta’ hanno arrestato un cittadino

romeno di 43 anni, con precedenti, con l’accusa di falsa

attestazione o dichiarazione a pubblico ufficiale e possesso di

documenti di identita’ falsi. I militari mentre erano impegnati

in normali controlli alla circolazione stradale, nel quartiere di

Cinecitta’, hanno fermato per un controllo il 43enne. Alla

richiesta di esibire un documento di identita’, lo straniero,

residente a Roma da alcuni anni, ha fornito una carta di

identita’ contraffatta. L’uomo e’ stato condotto in caserma per

permettere ai militari di effettuare ulteriori accertamenti. In

effetti, i successivi controlli, svolti anche presso l’anagrafe

Capitolina, hanno permesso di appurare che il documento, emesso a

nome di un ignaro cittadino romano, risultava smarrito. Pertanto

l’uomo e’ stato arrestato e su disposizione dell’Autorita’

giudiziaria condotto presso la propria abitazione in regime di

arresti domiciliari, in attesa del rito direttissimo.