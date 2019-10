Forzano posto blocco ad Aprilia e aizzano folla contro carabinieri: 2 arresti

Paura questa notte a mezzanotte ad Aprilia, in provincia di Latina, dove due 30enni, dopo essere stati fermati a un posto di blocco, hanno reagito aizzando la folla contro i militari. Tutto e’ iniziato quando alcuni carabinieri, intervenuti in via Francia a supporto di un’ambulanza, hanno rischiato di essere investiti da una moto di grossa cilindrata guidata da due persone con caschi integrali. I due uomini, di 31 e 32 anni, nel tentativo di evitare il controllo hanno tentato prima di travolgere i carabinieri e poi si sono dati alla fuga. Ne e’ nato un concitato inseguimento terminato poco dopo. Tutto sembrava finito, invece i due fermati hanno iniziato ad opporre resistenza inveendo contro i militari. Non contenti i due hanno iniziato a richiedere il sostegno di altre persone del quartiere, circa una quindicina, a cui i fermati chiedevano a gran voce aiuto per ribaltare l’auto dei militari. Uno dei due fermati in particolare, facendosi forte del numero delle persone intervenute, ha iniziato a minacciare di morte i carabinieri mentre dalle finestre delle abitazioni alcuni cittadini hanno iniziato a inveire e a lanciare oggetti e vasi contro i militari. Inutili i tentativi dei fermati di liberarsi, per i due e’ scattato l’arresto. Per gli altri, che sono in corso di identificazione, potrebbe scattare la denuncia resistenza a pubblico ufficiale da parte dei militari del Comando Provinciale di Latina.