Panico sulla Tangenziale Est per un mezzo in fiamme in galleria: fumo nero e rischio diossina

Panico questo mattina e traffico in tilt sulla Tangenziale Est di Roma per un grave incidente avvenuto all’interno della Galleria Nuova Circonvallazione Interna, all’altezza della via Nomentana.

Un’auto è andata in fiamme e, secondo alcuni testimoni, il traffico è stato letteralmente paralizzato.

Sul posto le autorità che hanno cercato di deviare la circolazione sulle strade vicine, permettendo invece a chi è rimasto intrappolato in galleria di uscire senza ulteriore pericolo.

«Ho visto gente correre fuori dalla galleria dopo l’incendio per la presenza di un fastidiosissimo fumo nero», ci racconta un testimonne.

Notizia confermata anche dalla Polizia di Roma Capitale: «Tangenziale Est – Galleria Nuova Circonvallazione Interna, altezza uscita per via dei Monti Tiburtini, traffico rallentato causa veicolo in fiamme in direzione San Giovanni».

Code vengono registrate in prossimità della Tangenziale Est di Roma sia in via dei Monti Tiburtini che nell’area San Giovanni, ma non solo: dopo l’incidente nella Galleria Nuova Circonvallazione Interna le deviazioni della circolazione hanno portato le auto da San Giovanni verso l’A24 direttamente sul vecchio tracciato della Tangenziale Est, in via Tiburtina. Secondo quanto riportato dall’Agi, oltre alla gente vista uscire a piedi dalla galleria sono state segnalate anche auto che hanno percorso in contromano la Tangenziale per allontanarsi dall’incendio provocato a seguito dell’incidente stradale nel primo mattino del traffico di Roma Capitale. Le fiamme in galleria hanno inoltre prodotto un fortissimo odore di plastica bruciata percepibile anche all’esterno della Tangenziale: come riporta il portale Greenstyle.it, «il rischio in questi casi è lo sprigionamento di diossina».