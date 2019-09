Ladispoli, maxi operazione antidorga dei carabinieri

La scorsa notte, i Carabinieri della Stazione di Ladispoli hanno effettuato mirati servizi finalizzati al contrasto del fenomeno degli stupefacenti. Le operazioni svolte hanno portato all’arresto di due italiani residenti a Ladispoli, un 29enne originario di Roma ed un 57enne di origini napoletane, ed al sequestro di circa un etto di cocaina purissima.

Il primo episodio ha visto i militari intervenire nel corso della nottata per uno spaccio in flagranza di reato, avvenuto all’interno di un’abitazione del centro cittadino. Fermato l’acquirente, trovato in possesso di una dose di cocaina, sono scattate le perquisizioni presso l’abitazione del pusher 29enne, all’interno della quale sono state rinvenute numerose dosi di cocaina già pronte per la cessione, per un totale di circa 20 grammi, occultate dal soggetto in parte all’interno degli indumenti intimi, nonché un bilancino di precisione e materiale atto al confezionamento. L’acquirente è stato segnalato alla Prefettura quale assuntore.

Il secondo episodio è scaturito da un controllo effettuato ancora una volta nel centro cittadino, sotto l’abitazione del 57enne campano, che permetteva di rinvenire sulla sua persona alcune dosi di cocaina. Immediatamente i militari hanno perquisito l’abitazione dell’uomo, all’interno della quale rinvenivano un “blocco” in forma solida di cocaina purissima, per un peso complessivo di 80 (ottanta) grammi. La sostanza sequestrata, in considerazione della purezza ed al successivo “taglio” a cui sarebbe stata sottoposta, avrebbe fruttato al pusher diverse migliaia di Euro, con l’immissione sul mercato di centinaia di dosi.

Entrambi i soggetti sono stati sottoposti al regime degli arresti domiciliari, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Dovranno rispondere dei reati di spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.