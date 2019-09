La perturbazione atlantica in scorrimento domenica sulle regioni nordoccidentali e responsabile di piogge e rovesci anche forti, isolerà una piccola saccatura depressionaria che, secondo le ultime emissioni modellistiche, attraverserà rapidamente le regioni centro-settentrionali nella giornata di lunedì 23 settembre con un fronte freddo associato che avrà ripercussioni fin su quelle del basso Tirreno.

PIOGGE E TEMPORALI SPECIE SU NORDEST E REGIONI TIRRENICHE. Attesi quindi piogge e rovesci diffusi al Nordest concentrati prevalentemente a ridosso delle aree montuose; qualche pioggia anche al Nordovest al primo mattino, ma qui subentrerà un rapido miglioramento in giornata piuttosto netto a partire da Valle d’Aosta e Piemonte, in estensione verso Est. Per quanto riguarda il Centro-Sud ci attendiamo acquazzoni e temporali sparsi soprattutto su Toscana, Umbria e Marche nella prima parte della giornata, poi anche su zone interne del Lazio ed Abruzzo, in serata qualche fenomeno fin sulla Campania e localmente sulle coste del basso Tirreno. Nulla di fatto sul resto del Sud. Attenzione al vento, che soffierà a tratti forte di Maestrale e Ponente tra Liguria, Sardegna e Tirreno, ancora di Libeccio e Scirocco su Ionio e Adriatico. Mari mossi o molto mossi, anche agitati al largo. Per la tendenza per il resto della settimana entra qui.