La scorsa notte sono stati incendiati 7

contenitori stradali per i rifiuti posizionati in via Luigi

Zambarelli e piazza Ceresi, nel XII municipio. Quattro cassonetti

e una campana verde (dedicata alla raccolta del vetro) sono andati

completamente distrutti, mentre i restanti sono danneggiati ma,

fortunatamente, ancora fruibili.