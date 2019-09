Con l’ingresso della perturbazione dalla Francia che tra giovedì e venerdì ha valicato le Alpi si è aperto un canale depressionario tra il Nord Atlantico e il Mediterraneo centrale al cui interno scorreranno altri impulsi di instabilità diretti verso l’Italia fino alla fine del weekend, sospinti da correnti sempre più fresche che provocheranno un continuo abbassamento delle temperature. Se sabato sarà una giornata di attesa e all’insegna della variabilità, domenica è atteso l’arrivo di una nuova perturbazione responsabile di piogge e temporali anche forti su Triveneto ed Emilia Romagna con temperature in nuovo deciso abbassamento.

METEO SABATO. Al Nord instabilità in aumento dal pomeriggio su Alpi e Prealpi centro-orientali con piogge e qualche temporale in sconfinamento entro sera a est Lombardia, alto Veneto e Friuli, oltre che su Alpi Marittime ed estremo Ponente Ligure; più soleggiato sugli altri settori. Al Centro nubi irregolari e fenomeni che si concentreranno al mattino tra bassa Toscana e alto Lazio, dal pomeriggio sulle zone interne con piogge e qualche temporale in sconfinamento alle coste adriatiche. In serata esaurimento dei fenomeni e schiarite. Al Sud schiarite su Sicilia e zone ioniche, nubi sparse sulle aree peninsulari in intensificazione già in mattinata sulle coste tirreniche con qualche pioggia che nel pomeriggio si trasferirà sull’Appennino ed in serata alla medio-alta Puglia.

Al Nord maltempo su Levante Ligure, Emilia, est Lombardia e Triveneto con temporali a tratti violenti, schiarite su Nordovest (salvo qualche rovescio su Alpi confinali, Alpi Marittime, Ponente ligure e Lombardia), in estensione entro sera verso est ai restanti settori eccetto addensamenti su Alpi confinali. Neve dai 1800/2000m. Al Centro qualche rovescio già al mattino sull’alta Toscana, in attenuazione dal pomeriggio con maggiori schiarite, altrove iniziali schiarite ma dal pomeriggio qualche pioggia o temporale su zone interne e alte Marche, in esaurimento entro sera con schiarite. Al Sud addensamenti sulle peninsulari tirreniche con qualche pioggia al pomeriggio tra Campania e alta Calabria, in successiva attenuazione, altrove nubi sparse e schiarite anche ampie.