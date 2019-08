Lille-Roma in diretta alle 18: dove vederla in tv e formazioni

Neanche tre giorni dopo aver ottenuto contro il Perugia il sesto successo di questa preparazione estiva, la Roma si reca in Francia per giocare l’amichevole contro il Lille, in programma oggi alle 18.00 allo Stadio Pierre Mauroy.

Sarà un match-test per Fonseca che verificherà i singoli soprattutto in fase offensiva dove il club sta cercando nuove soluzioni sul calciomercato. La Roma dovrebbe scendere in campo ancora gli stessi elementi, e dunque ripresentare in attacco ancora una volta Dzeko. Il bosniaco dovrebbe lasciare il gruppo ma al momento Fonseca lo utilizza con costanza. Il tecnico sfrutterà quest’amichevole per capire a che punto sono arrivati i giallorossi nell’intendere il calcio del nuovo allenatore sia dal punto di vista dei meccanismi offensivi che delle trame di gioco.

Diretta tv

Il marche sarà visibile sul canale tematico Roma TV, canale 213 di Sky.

Probabili formazioni

LILLE (4-2-3-1): Maignan; Pied, Soumaoro, Fonte, Celik; Soumarè, Zekaj; Araujo, Ikoné, Weah; Remy. ALL.: Galtier.

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Mancini, Fazio, Kolarov; Cristante, Diawara; Ünder, Zaniolo, Perotti; Dzeko. ALL.: Fonseca.