Quattro proposte di legge innovative sulla sanità in commissione alla Pisana: Di Biase, Patanè, Cavallari e Marcelli

La settima commissione Sanita’ del Consiglio regionale del Lazio, presieduta da Giuseppe Simeone (FI), ha esaminato quattro proposte di legge. Le prime due, di iniziativa della consigliera Michela Di Biase (Pd) e del consigliere Enrico Cavallari (Misto), riguardano il tema della conflittualita’ genitoriale e la tutela dei minori, e’ stata nominata una sottocommissione che dovra’ arrivare a un testo unificato.

Si tratta di norme che stabiliscono iniziative tese alla prevenzione, alla gestione e alla risoluzione della conflittualita’, anche nella fase antecedente alla separazione delle coppie, con lo scopo di tutelare lo sviluppo dei minori coinvolti. “Spesso usati come clave – hanno spiegato i proponenti – nelle contese fra i genitori che accompagnano le separazioni”.

Eugenio Patane’ (Pd), ha poi illustrato la proposta di legge sulla tutela della salute sessuale e della fertilita’ maschile: “Un fenomeno molto ampio – ha spiegato – Quando c’era la visita per la leva obbligatoria, oltre il 70% dei ragazzi avevano patologie genitali. Ora non c’e’ piu’ neanche questo strumento, la Regione deve intervenire con screening mirati e percorsi informativi”. D’accordo anche Massimiliano Maselli (NcI), che ha annunciato “una serie di emendamenti per completare la proposta soprattutto sul versante dell’emergenza, e la consigliera Di Biase che ha parlato della “necessita’ di rompere un tabu’ che riguarda la sessualita’ maschile”. La commissione ha fissato a lunedi’ 24 e martedi’ 25 giugno alle 12, i termini per la presentazione di emendamenti e subemendamenti.

L’ultima proposta, illustrata da Loreto Marcelli (M5s) riguarda, infine, il recupero e il reimpiego di medicinali. “Si tratta di norme con cui vogliamo porre un freno sia allo spreco dei farmaci – ha spiegato Marcelli – che all’abuso dei farmaci stessi, attraverso la donazione delle medicine non utilizzate e la redistribuzione ai soggetti indigenti”. In questo caso, i termini fissati per emendamenti e subemendamenti sono lunedi’ 1 e martedi’ 2 luglio, sempre alle 12.