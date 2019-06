Papa Bergoglio, in diretta su Tv2000 la visita a Napoli

Tv2000, in collaborazione con Vatican Media, venerdì 21 giugno dalle ore 11 trasmette in diretta la visita di Papa Francesco a Napoli dove prende parte all’incontro sul tema “La teologia dopo Veritatis Gaudium nel contesto del Mediterraneo”, promosso dalla Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale sezione San Luigi.

Speciale a cura del programma ‘Il diario di Papa Francesco’, condotto da Gennaro Ferrara. Ospiti in studio: mons. Antonino Raspanti vescovo di Acireale, vice presidente della Conferenza episcopale italiana e presidente del comitato organizzatore e scientifico dell’incontro “Mediterraneo, frontiera di pace” promosso dalla Cei e indetto a Bari dal 19 al 23 febbraio 2020 e il gesuita padre Lello Lanzilli, Ufficiale presso la Segreteria generale del Sinodo dei vescovi, nato a Napoli e formatosi proprio presso la sezione San Luigi completando gli studi di Filosofia e Teologia. Durante lo Speciale collegamenti con la vaticanista Cristiana Caricato. Per l’occasione alle ore 13 Tv2000 trasmette inoltre il documentario “Luigi Gonzaga. Volti di un santo”.

Nel pomeriggio, nella diretta dalle 17.30 alle 18, ‘Il diario di Papa Francesco’ riprende il tema del Mediterraneo, culla di civiltà e di dialogo tra i popoli, con la prof.ssa Giuseppina De Simone, docente di etica generale e filosofia della religione alla sezione San Luigi di Napoli della Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale.