In merito alla notizia della partecipazione di Pamela Prati a Chi l’ha visto? di domani, riportata da alcuni organi di informazione on line, da ambienti Rai si precisa che la Prati sara’ ospite del programma a titolo gratuito in una puntata interamente dedicata da Federica Sciarelli alle cosiddette truffe romantiche. Si tratta di un fenomeno questo che coinvolge tante donne e tanti uomini e che Chi l’ha visto segue puntualmente da anni.