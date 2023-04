Condividi

opo i lavori della scorsa settimana chiude ancora il casellodi Colleferro. Autostrade per l’Italia comunica che sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale, dalle 21:00 di martedì 18 alle 5:00 di mercoledì 19 aprile, sarà chiusa la stazione di Colleferro, in entrata verso Roma. In alternativa, si consiglia di entrare alla stazione di Valmontone. Lo comunica Autostrade in una nota.