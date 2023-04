Torna Vinalia Priora, la manifestazione che mette al centro i grandi vini del Frascati DOCG

Condividi

I Vinalia Priora era la festa per la spillatura del vino nuovo, nella quale si svolgevano dei riti per ottenere una buona vendemmia, grazie al favore degli dei. Torna per il secondo anno consecutivo Vinalia Priora, la manifestazione che mette al centro i grandi vini del Frascati DOCG.

Dal 22 al 25 aprile nel cuore della cittadina tuscolana, che dà il nome ad uno dei bianchi più rinomati e conosciuti in tutto il mondo, si svolgerà la nuova edizione di Vinalia Priora, percorso espositivo e degustativo con banchi d’assaggio e masteclass d’eccezione, che consentirà di conoscere e di apprezzare al meglio il Vino Frascati, capace di imporsi all’attenzione delle nuove generazioni di winelovers grazie alla qualità raggiunta dalle cantine produttrici e dalle particolari caratteristiche di mineralità e freschezza. Nel corso dell’evento saranno svelate a stampa e appassionati le nuove annate del Frascati Superiore e del Frascati Riserva DOCG.

La manifestazione, voluta e organizzata dal Consorzio di Tutela Denominazioni Vini Frascati con il patrocinio del Comune di Frascati, si articolerà a Frascati in due momenti principali.

A Piazza del Mercato, all’interno dell’edificio del Mercato Coperto, dalle ore 15.00 alle 21.00, sarà possibile degustare le nuove annate attraverso un percorso tra i banchi delle aziende vitivinicole del territorio e ci si potrà confrontare, informare, e scambiare pareri sul vino direttamente con i viticultori che presenteranno, insieme al Frascati, tutte le loro produzioni aziendali.

A Piazza Marconi all’interno delle Scuderie Aldobrandini, il mondo Frascati verrà raccontato dai migliori divulgatori dell’universo vino e dalle associazioni di riferimento attraverso delle masterclass: Sabato 22 dalle 17:30 alle 19:00 toccherà a Slowfood, ed a seguire (19:30 21:00) sarà la volta del giornalista Giampaolo Gravina, che salirà in cattedra per raccontare il territorio visto dal bicchiere. Domenica 23: dalle 17:30 alle 19:00 l’Associazione Italiana Sommelier spiegherà il Frascati visto da chi racconta il vino e dalle 19:30 fino alle 21:00 toccherà al giornalista Fabio Rizzari illustrare i vigneti che affondano le radici nel vulcano. Lunedì 24 dalle 17:30 alle 19:00 il palcoscenico sarà della Federazione Italiana Sommelier Albergatori Ristoratori, mentre dalle 19:30 alle 21:00 sarà la volta di Armando Castagno ad intrattenere il pubblico con le impressioni sulla nuova annata del Frascati. Martedì 25 Luca Maroni nel pomeriggio in tre appuntamenti approfondirà le caratteristiche, le peculiarità e le sensazioni olfattive e gustative dei vini delle Denominazioni: 15:30, 17:30, 19:30.

PROGRAMMA DEGUSTAZIONI – MERCATO COPERTO:

Dal 22 al 25 Aprile: 15:00 – 22:00

PROGRAMMA MASTERCLASS – SCUDERIE ALDOBRANDINI:

> SABATO 22 APRILE

dalle 17:30 alle 19:00

con Alessio Pietrobattista, curatore regionale della guida Slow Wine e giornalista enogastronomico e Stefano Asaro, collaboratore Slow Wine e Presidente Slow Food Frascati e Terre Tuscolane APS;

dalle 19:30 alle 21:00

Giampaolo Gravina

Già collaboratore delle riviste Enogea e Pietre Colorate, è stato coordinatore nazionale della guida I Vini d’Italia dell’Espresso dalla prima edizione del 2002 fino al 2015. Dal 2015 è docente a contratto presso l’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, nel master in Wine culture and communication, e presso l’Università San Raffaele di Milano, nel master in Filosofia del cibo e del vino;

> DOMENICA 23 APRILE

dalle 17:30 alle 19:00

AIS Associazione Italiana Sommelier – Stefano Sarasso

Degustatore ufficiale e Docente Ais;

dalle 19:30 alle 21:00

Fabio Rizzari

giornalista professionista specializzato da oltre trent’anni nella critica enologica. Ha collaborato con Luigi Veronelli Editore e con Gambero Rosso Editore. Collaboratore e redattore della guida “Vini d’Italia” di Gambero Rosso-Slow Food, ha curato diversi libri-guida enogastronomici. È stato per anni curatore dell’“Almanacco del Berebene” del Gambero Rosso Editore, titolare in qualità di esperto di vino di diverse rubriche televisive del canale tematico Gambero Rosso Channel, relatore per l’AIS (Associazione Italiana Sommelier). Membro del Grand Jury Européen, dal 2003 al 2015 ha curato con Ernesto Gentili, la guida “I Vini d’Italia” dell’Espresso;

LUNEDì 24 APRILE

dalle 17:30 alle 19:00

FISAR – Francesco Radiciotti

docente e realore FISAR delegazione storica di Roma e Castelli Romani e autore del libro “I vini del Vulcano: un terroir unico alla porte di Roma”;

dalle 19:30 alle 21:00

Armando Castagno

critico enoico, collabora oggi con diverse testate giornalistiche e ha pubblicato una buona decina di libri sul vino. Tiene corsi in materia vitivinicola alla Treccani Accademia a Roma, Napoli, Firenze e Bari e presso numerose associazioni di cultura del vino; dal 2015, insegna Storia dell’Arte e Geografia del Terroir presso l’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo;

MARTEDì 25 APRILE

dalle 15:30 alle 21:00

LUCA MARONI è autore della voce Degustazione del Vino sull’Enciclopedia

Italiana Treccani.

Ha creato il metodo di degustazione scientifico basato sull’Assioma che

La Qualità del Vino è la Piacevolezza del Suo Sapore.

È il primo privato ad aver concepito grandi eventi dedicati ai migliori vini italiani, organizzati a Roma, Parma, Milano, Torino, New York, Washington, Monaco, Zurigo. Ha selezionato i migliori vini italiani offerti in occasione di grandi manifestazioni internazionali: dal G8 2009 ai Giochi Olimpici di

Londra 2012.

Per info e prenotazioni:

e-mail: vinaliapriora@gmail.com

Tel: 06 94015212 (Lunedì – Venerdì 9:00 / 13:00)

Whatsapp: 329 3936621