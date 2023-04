Abiti di sartoria a prezzi da urlo: a Palestrina è boom di vendite per Insane concept

Condividi

Made in Italy, tagli moderni e prezzi da urlo. Sono i segreti dei nuovi abiti marchiati Insane concept, il nuovo store di via Prenestina che in questi giorni ha lanciato una nuovissima linea di abiti da cerimonia. Tessuti di alta sartoria e capi perfetti per un look smart ed effortless, in grado di valorizzare la figura e di trasmettere un’immagine di classe e raffinatezza.

A doppio o mono petto, i nuovi abiti di Insane concept si propongono in una vasta gamma di colori (grigio, nero, blu, tiffany, gessato, sabbia e menta) e stili (monopetto o doppio petto). Look che si adattano perfettamente a ogni situazione, dal business al tempo libero.

La garanzia è la tessitura e realizzazione, tutta interamente italiana, per un marchio in ascesa che sta facendo furore soprattutto tra i giovani.

Il prezzo? Da urlo: si parte soltanto da 129 euro. E a Palestrina è già boom di vendite: in questi giorni c’è chi è arrivato anche da Roma per acquistare questi capi speciali.

Tessuti sobri e luminosi ricordano le grandi cerimonie di una volta.

Questa collezione si distingue per l’attenzione ai dettagli e la ricercatezza di ogni abito, un’interpretazione moderna e innovativa di grandi classici italiani. Tutto nello stile ormai inconfondibile di Insane concept, che a un mese dalla sua inaugurazione si è già affermato in tutto il comprensorio prenestino come la novità di tendenza nel settore della moda.

90 metri quadri di pura espressione, ricercatezza e originalità dove accogliere il meglio del made in Italy con una particolare attenzione alle aziende emergenti.

Una formula studiata su misura per chi ama uno stile ricercato senza spese eccessive e con un occhio attento alla scelta delle materie prime di qualità.

Imperial, Gianni Lupo, COMME DES FUCKDOWN, Please sono solo alcuni dei marchi “bomba” in esclusiva in questo store. E per tutti gli appassionati da non perdere l’angolo “resell” dedicato al mitico mondo delle Jordan e Dunk, marchi esclusivi Nike

Insane concept è a Palestrina in Via Prenestina Nuova, 10 proprio all’ingresso della città.