Pasqua in vacanza per le coppie del Gf Vip, ecco le foto

Pasqua e Pasquetta tra terme, città e verde per le tre coppie nate all’interno del Grande Fratello Vip e più affiatate che mai dopo una settimana dalla fine del programma

Sembrano più affiatate che mai le tre coppie nate all’interno del Grande Fratello Vip 7: Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria, Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli, Micol Incorvaia e Edoardo Tavassi. Le tre coppie, a distanza di una settimana dall’uscita dalla casa del Grande fratello in cui hanno passato quasi tutti quasi sei mesi, sono molto unite e stanno passando insieme le vacanze di Pasqua. A dispetto di chi non scommetteva sulla verità di queste storie (in particolare quella di Edoardo e Micol, ma anche quella tra Daniele e Oriana, che alla fine all’interno del reality passavano più tempo a discutere che a stare insieme), i vipponi ‘piccionicini’ sembrano felici insieme e si stanno godendo questi primi giorni di libertà dopo il programma che li ha tenuti lontani a lungo dalla vita reale.

I DONNALISI: ANTONELLA FIORDELISI E EDOARDO DONNAMARIA

Antonella e Edoardo, inseparabili da quando Antonella ha raggiunto fuori Edoardo (lui squalificato, lei eliminata a sorpresa a due settimane dalla finalissima del 3 aprile), per Pasqua sono andati in vacanza in montagna, alle terme di Bormio. I loro social sono pieni di scatti e video che li ritraggono felici insieme in vacanza, insieme al cane di Edoardo. Si sono ripresi in costume, nel buio delle terme, abbracciati in accappatoio, a cena, in gita a cavallo tra le montagne. Lei, nel post di Instagram, non ha abbandonato la sua passione per il latino (nonostante il suo ricorso alla lingua degli antichi romani sia stato fonte di risatine e polemiche durante il programma), che ha utilizzato per celebrare la loro unione: “Animae duae, animus unus. Buona Pasqua a tutti da noi”.

GLI ORIELE: DANIELE DAL MORO E ORIANA MARZOLI

Pasqua e Pasquetta insieme anche per la ‘reina’ Oriana e il bel Daniele Dal Moro, che dopo la squalifica aveva annunciato tuoni e fulmini contro il Gf (“Parlerò e dirò la mia verità”, aveva detto dopo un’uscita in sordina che aveva fatto discutere), sembra invece talmente preso dalla bella veneuzuenala da non pensare ad altro. I due, dalla sera della finalissima in cui Oriana è arrivata seconda (la vittoria è andata a Nikita Pelizon), sono sempre rimasti insieme: lui è andato ad aspettarla fuori dagli studi del Gf Vip con un van e dei fiori, lei lo ha abbracciato felice e poi sono sempre rimasti insieme. In questi giorni di Pasqua, dopo una fuga lampo a Parigi, Daniele e Oriana sono apparsi in varie storie, anche a una grande festa in discoteca. “Stiamo facendo un viaggetto”, ha detto questa mattina Daniele postando un breve video dall’auto giodata da un’autista, con Oriana che dormicchia sulle sue ginocchia. L’ultima storia li mostra a Roma, davanti al Pantheon (lui scrive che è per lui “la seconda casa del cuore”).

GLI INCORVASSI: MICOL INCORVAIA E EDOARDO TAVASSI

Sono sempre insieme anche Micol Incorvassi e Edoardo Tavassi, a dispetto di chi credeva che la loro storia stesse in piedi solo per strategia e in favore di telecamera. I due, dopo la fine del programma, sono stati fotografati insieme a Roma, dove vive Tavassi, e in giro insieme. In una delle ultime storie, si vede Tavassi che le porta a letto l’uovo di Pasqua con tanto di battuta: “È costato un botto magari non te lo magnà, lo metti come oggetto di arredamento”. Lei commenta: “In realtà io lo volevo solo per la sorpresa, non mangio uova di cioccolata”. Lui commenta: “Vado a piangere in bagno”. Oggi i due sono in gita in un posto ma non si ancora dove, Micol in una storia postata dall’auto ha annunciato che stavano andando insieme in “un posto ghiotto”. La successiva storia li mostra in arrivo in un posto circondato dal verde. Alla guida c’è Tavassi, che nelle sue storie scherza (come sempre) sulla lunghezza del viaggio e dice che i due hanno scelto di andare in Honduras per trascorrere là la giornata di Pasquetta.

