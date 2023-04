Enorme svastica nel parco, nei video ragazzini in azione

Condividi

Sdegno. E l’invito a non sottovalutare un gesto che mette in luce quanto possa essere pericolosa l’ignoranza.

È unanime la reazione alla bravata compiuta nella notte tra sabato e domenica di Pasqua da un gruppo di ragazzini che hanno divelto i tappetini in gomma a protezione dei giochi nel parco di località Colli a Monte San Giovanni Campano, in provincia di Frosinone, usandoli per comporre nel centro della piazza una enorme svastica, subito rimossa.

I carabinieri hanno esaminato le immagini delle telecamere di sorveglianza e ristretto il cerchio su un gruppo di minorenni.

Per martedì è prevista la consegna di un’informativa: si procede per “danneggiamento aggravato dall’esposizione alla pubblica fede”.

A Monte San Giovanni Campano, paese di circa 13mila abitanti, decorato con medaglia di bronzo al merito civile, il commento è unanime: sulle varie bacheche la richiesta è di far scusare pubblicamente i ragazzi e fargli risistemare il parco e l’area giochi. Per il coordinamento provinciale dell’Anpi, l’episodio “testimonia come l’educazione alla Costituzione ed ai valori che ne sono alla base, non può mai ritenersi esaurita”. Non vuole che si riduca il fatto ad una ragazzata il collettivo ‘Ugualmente’ di Frosinone: “Ci offriamo per spiegare quanto sia importante presidiare ogni giorno la democrazia”.

Nella serata di Pasqua il sindaco di Monte San Giovanni Campano Emiliano Cinelli aveva condannato “fermamente il vile gesto di chi tenta di mettersi in mostra con argomenti di cui non sa nemmeno il significato e con il solo risultato di aver distrutto lo spazio giochi dei bambini”. Per il sindaco si è trattato di “una bravata compiuta da un gruppo di ragazzi durante la notte e non un gesto politico”. In città non si sono mai registrati episodi di estremismo.