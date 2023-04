A FUOCO EX BAR ‘DOLCE E SALATO’ A COLLI ANIENE, “FACILE PENSARE AL DOLO”

Condividi

L’immobile comunale del giardino di Piazzale Loriedo, noto nel quartiere di Colli Aniene, a Roma, come l’ex Bar “Dolce e Salato”, è andato a fuoco nella giornata di ieri, lunedì di Pasquetta. La storia di quello spazio, ha ricordato l’assessora capitolina all’Ambiente Sabrina Alfonsi, “è nota: gli abusi edilizi, il sequestro giudiziario da parte della Polizia Locale di Roma Capitale, il pronunciamento da parte del TAR, il degrado, le battaglie dei cittadini e dei comitati… Nelle scorse settimane, onorando un impegno preso col Municipio e col territorio, abbiamo pubblicato una manifestazione d’interesse per riqualificare quello spazio e farlo tornare a vivere. Giovedì scorso il primo sopralluogo con uno dei potenziali partecipanti.

Oggi, a pochi giorni dalla scadenza del bando… l’incendio.

Facile pensare al dolo dietro a questo gesto. Facile pensarlo in quei luoghi dove spesso è più comune trovare la malavita che non lo Stato. Ora è necessario fare chiarezza e accertare eventuali responsabilità”. Alfonsi ha poi ringraziato “le forze di polizia accorse prontamente sul posto ed i vigili del fuoco intervenuti per domare le fiamme. Domani capiremo l’entità dei danni, ma una cosa è certa: l’amarezza di queste ore non arresterà il nostro lavoro per la legalità, per la fruizione libera, pubblica e regolare dei beni comuni, per fare di Roma davvero una Città Aperta. Aperta a chi vuole investire in modo pulito, aperta a chi ha diritto di vivere nei quartieri senza paura, aperta a chi non deve mai perdere la speranza”.

Sulla stessa linea l’intervento di Massimiliano Umberti, presidente del IV Municipio: “Purtoppo la fine delle feste pasquali ci portano una bruttissima notizia, questo è lo stato dell’ex ‘Dolce e salato’ a Colli Aniene. La coincidenza è strana: partita la manifestazione di pubblico interesse, si sviluppa un incendio nella struttura. Aspettiamo le relazioni dei Vigili del Fuoco. Da stasera sono in contatto con l’Assessorato all’Ambiente e con il Dipartimento Ambiente (proprietario del bene).

Prendiamoci qualche ora per pensare. Nulla ci fermerà nel riconsegnare la struttura ai cittadini!”.