Drammatico scontro: perde il controllo dell’auto e finisce contro un albero, muore 22enne

Ennesima tragedia sulle strade della Capitale. Stavolta a perdere la vita è stato un ragazzo di 22 anni a bordo di un’Audi A3 in zona Casal Bruciato, periferia est di Roma. L’incidente con esito mortale, che non ha visto coinvolte altre vetture, si è verificato nella notte.

Un incidente mortale, l’ennesimo a Roma, si è verificato prima dell’alba di sabato 8 aprile in via Fiorentini, all’altezza di via Bergamini, a Casal Bruciato. Ad intervenire sul posto poco dopo il fatto sono state alcune pattuglie del VI Gruppo Torri della Polizia locale di Roma Capitale. Per il giovane alla guida dell’auto, un’Audi A3, un cittadino romeno di 22 anni, non c’è stato niente da fare.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti, il guidatore avrebbe perso il controllo del veicolo, uscendo di strada e schiantandosi contro un albero. Con lui in macchina c’era un 19enne, anch’egli di nazionalità romena, che è stato immediatamente trasportato al pronto soccorso del Policlinico Umberto I in codice rosso.

Un uomo è morto in un drammatico incidente stradale a Velletri, comune alle porte di Roma. Il sinistro si è verificato su via Roma, un tratto Appia Nuova, in pieno centro della cittadina dei Castelli Romani. La vittima era un pensionato e secondo quanto si apprende è stato travolto da un tir guidato da un cittadino romeno 35enne, che non si è accorto che l’anziano stava attraversando la strada.

Sul posto i vigili del fuoco, il personale medico del 118, la polizia di Stato, i carabinieri e la polizia locale che indaga per ricostruire la dinamica del sinistro. Il conducente del mezzo pesante è stato portato al pronto soccorso del locale ospedale sotto choc. È stato sotto posto ai test di alcol e droga come da prassi. La salma è stata portata all’ospedale dei Castelli.