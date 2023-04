Amici, Maria de Filippi contro Todaro: ecco cosa è successo

Condividi

Appuntamento con il quarto serale sabato 8 aprile

Sarà una puntata frizzante quella del quarto serale di Amici 22. Nel nuovo appuntamento con il talent, in programma sabato 8 aprile, non mancheranno accese discussioni in studio. In particolare, assisteremo ad un ‘Todaro contro tutti’, dove il professore avrà molto da ridere su alcune dinamiche del programma. (ATTENZIONE, SEGUONO SPOILER).

AMICI 22, TODARO CONTRO TUTTI

Tutto è nato dalla scelta su chi mandare al ballottaggio. Raimondo Todaro ha avuto una accesa discussione con Michele Bravi, accusandolo di aver mandato Angelina, a suo dire più brava di Maddalena. Ne è nata una lite che ha coinvolto anche gli allievi e altri giudici. Giuseppe ha spiegato di aver scelto Angelina per il ballottaggio dopo aver preso in considerazione il numero di ballerini e cantanti nella scuola. Todaro ha quindi affrontato anche Rudy Zerbi, che ha fatto il nome di Angelina e non quello di Cricca per il ballottaggio, che ha sempre criticato. Il professore ha spiegato di aver attuato questa scelta per una strategia.

I toni si sono fatti più accesi ed è intervenuta Maria De Filippi, che si è schierata apertamente contro Todaro. Secondo la conduttrice, infatti, con il suo discorso il professore sminuiva il talento di Maddalena e degli altri allievi, facendo passare Angelina come prima della classe.

Ma le parole di Todaro hanno messo tutti d’accordo su Twitter, soprattutto dopo l’eliminazione a sorpresa di Samu nella scorsa puntata del serale.

