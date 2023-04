Roma, drammatico scontro con un furgone in galleria: un morto

Condividi

È la 45esima vittima della strada fra Roma e provincia dall’inizio del 2023. L’Anas ha chiuso via Flaminia al chilometro 14,500 per consentire i rilievi ai vigili urbani

Incidente mortale nel pomeriggio di lunedì a Prima Porta. Un motociclista ha perso la vita dopo essere stato colpito da un furgone per cause ancora in corso di accertamento. Sul posto i vigili urbani, mentre l’Anas ha chiuso via Flaminia all’altezza del chilometro 14,500 per consentire i rilievi.

Il conducente del furgone è stato accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Andrea per essere sottoposto all’alcol test e al drug test. Indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente, mentre il traffico è stato deviato per via di Montebello. Il motociclista deceduto è la 45esima vittima della strada fra Roma e provincia dall’inizio del 2023.

Dai rilievi dei vigili urbani è emerso che l’incidente si è verificato nella galleria di Prima Porta. Un 72enne in sella a uno scooter Piaggio Liberty 125 è stato tamponato con violenza da un furgone Mercedes Vito ed è stato scaraventato ad alcuni metri di distanza morendo sul colpo.