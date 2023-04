Corona contro Tavassi del Gf Vip: “Non meritava di vincere, ho fatto apposta” (VIDEO)

Condividi

Era tutto studiato: Corona rivela che il suo annuncio sulla vittoria di Tavassi aveva proprio l’obiettivo di far saltare i piani e farlo eliminare. “Non mi sta simpatico, anzi”, dice

“Sapete perché ho voluto pubblicare Tavassi vincitore? Tavassi a me non sta simpatico, anzi. Non meritava di vincere assolutamente”. Fabrizio Corona torna a parlare di Grande Fratello Vip e lo fa a una decina di minuti dall’eliminazione di Edoardo Tavassi (‘Tavassone’ come lo chiama solitamente il conduttore Alfonso Signorini) nella sfida contro Oriana Marzoli nel corso dell’ultima puntata del programma. Nei giorni scorsi, l’ex re dei paparazzi aveva annunciato con grande sicurezza Tavassi avrebbe vinto questa edizione del Gf Vip. Perchè conosceva le strategie dei social. Ora, pochi minuti dopo la sconfitta di Tavassi, riecco Corona che rivela la sua “verità”. E cioè: “Ho raggiunto il mio obiettivo”.

https://vimeo.com/814541760

“TAVASSI CONOSCIUTO SOLO PER SUA SORELLA”

Ecco cosa dice Corona in un video pubblicato sul suo canale Telegram: “Tavassi non meritava di vincere, assolutamente”. Lo descrive come “una persona che non è famosa, è diventata famosa perché la sorella è diventata famosa per dei video – chiamiamoli così – strani. Sapevo che mettendolo come vincitore- prosegue Corona- le scommesse sarebbero schizzate e si sarebbe fatto di tutto per non farlo vincere. E così è stato il risultato, Tavassi non ha vinto e io ho raggiunto il mio obiettivo. Io raggiungo sempre quello che voglio. E questo canale che stiamo costruendo è un canale dove ci saranno solo verità”.

LA SFIDA ‘SBAGLIATA’ CON ORIANA

Edoardo Tavassi ha visto sfumare la possibilità di vincere il Gf Vip nel televoto contro Oriana Marzoli. Forse se Micol Incorvaia avesse fatto una scelta diversa (non andare in sfida con Nikita ma con lui), le cose sarebbero potute andare diversamente. Lo aveva detto subito l’opinionista Sonia Bruganelli: “Se Micol fosse andata in sfida con Tavassi, almeno uno di loro due sarebbe arrivato alla fase finale”. E invece così hanno perso entrambi, Micol contro Nikita e Tavassi contro Oriana.

