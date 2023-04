Berlusconi ricoverato in terapia intensiva al San Raffaele, Tajani: “Parla”

Condividi

Secondo ricovero a distanza di una settimana

Da quanto si apprende Silvio Berlusconi è stato ricoverato all’Ospedale San Raffaele di Milano in terapia intensiva. Si tratta del secondo ricovero in pochi giorni. La settimana scorsa il leader di Forza Italia si era recato nella stessa struttura ospedaliera per quelli che sono stati definiti “controlli di routine”. A quattro giorni di distanza, il 30 marzo, era stato dimesso.

“È ricoverato in terapia intensiva perché non era stato risolto un problema che riguardava un’infezione, però parla, questo è quello che so“: lo ha detto Antonio Tajani, ministro degli Esteri, in relazione alle condizioni di salute del senatore ed ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi. Le dichiarazioni sono state rilasciate ai giornalisti a margine di una riunione dell’Alleanza atlantica, a Bruxelles.

Berlusconi, 86 anni, è ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano. Tajani è esponente di Forza Italia, il partito politico fondato nel 1994 dall’ex presidente del Consiglio.

FONTE DIRE – www.dire.it