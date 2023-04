Traffico illecito di rifiuti: tre denunce a Roma

Condividi

Nell’ambito dei controlli sul territorio, mirati al contrasto del trasporto e smaltimento illegale di rifiuti, effettuati dalla Polizia di Roma Capitale, è stato fermato da una pattuglia del Nad (Nucleo Ambiente Decoro), in zona XI° Municipio, un autocarro che trasportava materiale ferroso. Il conducente e il passeggero del mezzo, entrambi cittadini italiani di 75 e 48 anni, non erano in possesso delle previste autorizzazioni e pertanto sono stati denunciati per reati ambientali. Dalle successive verifiche anche l’autocarro usato risultava non idoneo per il trasporto rifiuti e quindi è stato sottoposto a sequestro penale. Sequestrato anche il carico di rifiuti pericolosi e non, per un totale di circa 600 Kg.

Dal proseguo delle indagini si è risaliti ad una ditta di meccatronica, responsabile dell’illecito affidamento del materiale trovato a bordo. Veniva pertanto accertata la responsabilità da parte del titolare della ditta, anch’egli di nazionalità italiana di anni 56, deferito all’Autorità Giudiziaria quale mandatario del traffico e smaltimento illecito di rifiuti. Sono in corso ulteriori indagini per risalire ad eventuali altri responsabili.