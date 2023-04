L’ex Suor Cristina criticata per il video sexy prima dell’Isola dei Famosi, la risposta agli haters

Condividi

La cantante, che ha abbandonato la vita consacrata, è stata additata per le movenze sexy nel videoclip del suo primo singolo ‘laico’

L’ex Suor Cristina ha lanciato il suo primo singolo ‘laico’, “La Felicità È Una Direzione”, ed è stata inondata di critiche Divenuta famosa nel 2014 grazie al talent The Voice of Italy, dove ha sorpreso tutti con la sua voce ed esibendosi in tonaca, Cristina Scuccia ha annunciato a novembre la sua decisione di abbandonare la sua vita consacrata per dedicarsi alla musica. A Verissimo ha raccontato: “Il cambiamento è un segno di evoluzione ma fa sempre paura perché è più facile ancorarsi alle proprie certezze piuttosto che rimettersi in discussione“.

Un cambiamento che però ha attirato le critiche di molti, che hanno additato l’ex Suor Cristina per le movenze sexy e la minigonna indossata nel videoclip del suo nuovo singolo. “A una donna non si perdona quasi niente, figurarsi a un’ex religiosa”, ha dichiarato Scuccia a La Repubblica, precisando che l’unico giudizio che le interessa è quello di Dio. La cantante è ora pronta a farsi conoscere per quello che è, ha spiegato e lo farà attraverso una nuova avventura televisiva, sarà infatti una dei concorrenti della nuova edizione dell’Isola dei Famosi, in partenza il prossimo 17 aprile.

www.dire.it