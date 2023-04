Gf Vip, Antonella festeggia con la vincitrice Nikita: “Un bacione agli Spartani” (VIDEO)

Condividi

Nel backstage del programma anche Edoardo Donnamaria, ritratto nelle storie della compagna dalla quale è oramai inseparabile

È festa per i Persiani del Gf Vip. A vincere il Grande Fratello ieri sera è stata Nikita Pelizon e Antonella Fiordelisi non ha potuto contenere la gioia, documentata, istante per istante, sui social. L’ex schermitrice ha infatti sostenuto in tutti i modi la sua amica da quando è stata costretta ad abbandonare il reality, invitando i telespettatori a votarla, e il suo appoggio potrebbe avere avuto un peso sul risultato finale (ha 1,5 milioni di follower su Instagram).

Nikita era tra i favoriti alla vittoria, nonostante fosse l’unica reduce del gruppo dei ‘Persiani’, di cui faceva parte anche Antonella. Fiordelisi non ha quindi perso l’occasione per sbeffeggiare gli ex coinquilini rivali. “Un bacione a Sparta”, grida in un video pubblicato sui Instagram l’influencer campana, mentre riprende Nikita che rilascia interviste. Quindi un’altra storia, ricondivisa dal profilo di un altro ex vippone, Davide Donadei. “La storia insegna che alla fine vinse Persia, e chi siamo noi per cambiare la storia?”, la frase che accompagna la squadra dei persiani.

A festeggiare in studio anche il fidanzato Edoardo Donnamaria, ormai inseparabile dalla sua metà (la relazione è documentata istante per istante sui social dalla coppia). Lo speaker radiofonico non ha potuto partecipare alla puntata (a causa della squalifica per il panino-gate), ma ha comunque accompagnato la fidanzata, entrando in studio a riprese terminate per festeggiare Nikita. In una storia di Fiordelisi la coppia abbraccia Alfonso Signorini e l’influencer lo esorta: “Dillo che sei un donnaliso anche tu”. E la festa continua, sono quasi le 5 quanto le amiche inseparabili Nikita e Antonella pubblicano una storia in cui esultanti cantano a squarciagola.

www.dire.it