Daniele e Oriana subito insieme, in arrivo una nuova coppia dopo il Gf Vip?

Condividi

All’uscita dalla finalissima del Gf Vip 7 in cui è arrivata seconda, Oriana Marzoli ha trovato ad aspettarla a braccia aperte Daniele Dal Moro, che ha voluto farle una sorpresa

Nessuno scommetteva su questa storia d’amore e invece potrebbe presto sbocciare un nuovo grande amore: Daniele Dal Moro ieri sera ha aspettato la sua Oriana Marzoli a braccia a aperte all’uscita dagli studi televisivi del Grande Fratello. La belle venezuelana, che è arrivata seconda contro la vincitrice Nikita Pelizon nella finalissima del Grande Fratello Vip sette, uscendo dagli studi dopo i festeggiamenti ha trovato fuori un Van ad aspettarla. E quando ha aperto lo sportello è rimasta sbalordita: dentro c’era Daniele pronto ad abbracciarla. L’imprenditore veneto, squalificato in malo modo dal programma a due settimane dalla finale, non solo è venuto a prenderla ma i due poi hanno passato insieme tutta la nottata in albergo, trascorrendola a chiacchierare e ad abbracciarsi, come lei ha raccontato direttamente dal suo profilo Instagram (che conta più di due milioni di follower).

LEGGI ANCHE: Gf Vip, Tavassi perde contro Oriana: chi è e perchè può vincere il Gf Vip

E così, a dispetto di chi non scommetteva su questa relazione che all’interno della Casa del Grande Fratello non era mai veramente decollata, ieri sera Daniele e Oriana sono apparsi molto teneri e vicini. Su Instagram, la star dei realitu spagnoli ha postato un breve video nelle storie alle 9,15 di questa mattina (ha mostrato il telefono per dimostrare l’orario) in cui ha raccontato di aver passato la notte a parlare, baciare e abbracciare Daniele, che infatti è lì a fianco a lei che la abbraccia. Oriana, in un’altra storia, fa anche una battuta e ricorda a qualcuno che “è ora di farsi un tatuaggetto“: il riferimento è a Edoardo Tavassi, che all’interno della casa aveva scommesso sul fatto che Daniele non sarebbe venuto ad aspettarla all’uscita dalla finale. Tavassi le aveva detto infatti: “Se Daniele ti aspetta in albergo mi tatuo le vostre facce con scritto Forever”.

LEGGI ANCHE: Gf Vip, è crisi tra gli ‘Oriele’, Daniele: “Oriana è un’immatura, basta”

All’interno del Gf Vip, Oriana ha accusato parecchio l’uscita di Daniele, che tra l’altro è stato messo alle porte in fretta e furia (durante la settimana, senza nemmeno aspettare la puntata successiva) dopo una scena proprio con Oriana che alla produzione non è piaciuta: lui l’aveva presa per il collo e la teneva ferma. “Stavamo scherzando”, ha detto dopo Oriana, cosa che ha detto anche Daniele. Ma la sua fidanzata durante il gesto diceva “Daniele lasciami, mi fai male”. Una volta saputa la squalifica (lui non ha potuto salutare nemmeno nessuno, motivo per cui sarebbe molto arrabbiato con il programma), Oriana ha pianto calde lacrime e nei giorni successivi ha sentito molto la sua mancanza. Dalla casa, gli ha anche fatto avere una lettera augurandosi di poterlo rivedere non appena uscita dal Gf. Ieri sera Daniele ha esauto il suo desiderio e si è fatto trovare fuori dagli studi per accoglierla a braccia aperte. Oriana si è gettata su di lui in un abbraccio sincero e una delle prime cose che ha detto è stata “Il tuo profumo!”. Se son rose, fioriranno.

www.dire.it