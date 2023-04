Isola dei Famosi, svelato il cast della nuova edizione

Condividi

Tra i concorrenti in gara anche i Jalisse e l’ex suora Cristina Scuccia

Tutto pronto per l’edizione 2023 dell‘Isola dei Famosi. Il reality show di Canale 5 partirà il 17 aprile e andrà in onda ogni lunedì per 10 puntate sulla rete ammiraglia di Mediaset. Alla conduzione torna Ilary Blasi, che sarà affiancata in studio dagli opinionisti Vladimir Luxuria e la new entry Enrico Papi. Alvin si riconferma nel ruolo dell’inviato dall’Honduras.

ISOLA DEI FAMOSI 2023, IL CAST

Delineato anche il cast della nuova edizione. A svelare in anteprima i concorrenti dell’Isola dei Famosi 2023 è TvBlog. Ecco i nomi dei nuovi naufraghi:

Alessandro Cecchi Paone con il compagno Simone Antolini

con il compagno Marco Mazzoli

Paolo Noise

i Jalisse (Alessandra Drusian e Fabio Ricci

(Alessandra Drusian e Fabio Ricci Marco Predolin

Christopher Leoni

l’ex suora Cristina Scuccia

Claudia Motta

Andrea Lo Cicero

Gian Maria Sainato

Helena Prestes

Pamela Camassa

Corinne Clery

Nathaly Caldonazzo

Fiore Argento

FONTE DIRE – www.dire.it