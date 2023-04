Gf Vip, stasera la finale: il pubblico non perdona Alberto De Pisis. Tutte le anticipazioni

Condividi

Questa sera appuntamento con la finale del Gf Vip 7, con il sesto finalista che deve ancora essere decretato: dovrà lasciare la casa Alberto De Pisis o Milena Miconi?

Alberto De Pisis o Milena Miconi? L’esito del televoto che stasera decreterà il sesto finalista del Gf Vip non è affatto scontato. E se all’interno della casa quasi tutti i concorrenti sono convinti che a vincere la sfida sarà Alberto De Pisis, vippone della prima ora in questa edizione, in realtà i sondaggi degli ultimi giorni dicono esattamente il contrario. Sul Grande Fratello Forum free, il sondaggio sul nome del terzo finalista dà infatti in netto vantaggio Milena Miconi: a favore dell’ex star del Bagaglino si esprimono il 69,40% dei fan, mentre Alberto incassa solo il 30,60%. Le percentuali sono le stesse su un altro forum molto frequentato dai fan del Grande Fratello, quello di Reality House. Insomma, a essere eliminato sembrerebbe proprio Alberto, mentre per Milena si apre la possibilità di entrare in finale e quindi, chi lo sa, pure di di vincere.

UNA FINALE QUASI TUTTA LA FEMMINILE?

Se dovesse veramente essere Milena Miconi la sesta finalista, a giocarsi la vittoria (e il montepremi) sarebbero 5 donne e un solo uomo: in finale ci sono già, infatti, Oriana Marzoli, Micol Incorvaia, Giaele De Donà, Nikita Pelizon e Edoardo Tavassi (che molti, compreso Fabrizio Corona, danno per certo come vincitore).

PERCHÈ BUTTARE FUORI ALBERTO

Ma come mai in così pochi vorrebbero Alberto in finale? Il personaggio, che pure all’interno della casa è ben voluto e ha stretto buoni legami di amicizia, da casa non ha mai brillato. È molto ironico, tagliente a tratti, al Gf ha raccontato di aver combattuto una battaglia contro il cancro quando aveva 25 anni però non si è mai aperto fino in fondo e la sua storia non ha mai più di tanto ‘sfondato’ tra i fan, complice anche il fatto che lui è di suo piuttosto taciturno e poco ‘festaiolo’, per cui non ha mostrato molto di sè mantenendosi piuttosto riservato. Insomma, un personaggi che nonostante siano passati sei mesi da quando è entrato nella casa più spiata d’Italia, non è stato capito bene dal pubblico. Eppure, anche grazie ai buoni rapporti mantenuti in casa, è riuscito a passare indenne tutte le precedenti nomination e alcune sfide al televoto. Ma ora potrebbe uscire.

IL ‘CASO’ ONESTINI

La sua eliminazione da un lato potrebbe essere una ‘vendetta’ per una scelta che non è piaciuta a molti a casa: nella puntata della settimana scorsa, lunedì 27 marzo, ha scelto di risparmiare Milena e trascinare con sè nel televoto flash dell’ultima mezz’ora Luca Onestini, col risultato che quest’ultimo è finito per uscire. Alberto ha spiegato di averlo fatto unicamente per il gusto della sfida e convinto che sarebbe stato lui l’eliminato. Sarà. A qualcuno a casa è suonata unicamente come una strategia, per tentare di eliminare uno dei concorrenti più forti all’interno del programma e toglierlo dal parterre della finale.

LE STRATEGIE

Da un lato, dunque, potrebbe essere questo il motivo che spinge tanti fan a sostenere ora Milena Miconi e non lui (una sorta di ‘Chi la fa l’aspetti’). Dall’altro, che è forse più probabile, tanti telespettatori e fandom di altri concorrenti ‘forti’ potrebbero avere deciso di tentare di eliminare Alberto proprio per una questione di strategia. Ovvero togliere di mezzo, in vista della finale, il concorrente più forte dei due. E che Milena Miconi in generale non sia un personaggio troppo forte tra il pubblico è cosa abbastanza pacifica. Quindi, chessò, magari i fan di Tavassi o di Nikita hanno deciso di sostenere Milena proprio per questo motivo, rendere la finale più ‘semplice’ al loro preferito. Stasera scoprirermo come andrà a finire.

L’ULTIMA PUNTATA DOPO 6 MESI DI PROGRAMMA

L’appuntamento con la finalissima del Gf Vip 5 alle 21.30 su Canale 5: quella di stasera sarà l’ultima puntata della settimana edizione del Gf Vip, che ha aperto i battenti il lontano 19 settembre e che, tra litigi squalifiche e polemiche di ogni tipo (dal bullismo nei confronti di Marco Bellavia al cattivo esempio comportamentale di Edoardo Donnamaria, dalla bestemmia di Riccardo Fogli alla ‘notte dei coltelli’ con tanto di microfoni manomessi), ci ha portato fino a qui. E potrebbe essere anche l’ultima puntata in generale di tutto il Grande Fratello, vista l’ondata di polemiche che nelle ultime settimane si sono sollevate per il livello veramente basso a cui il programma è arrivato (tra turpiloquio e aggressività) e la richiesta di un cambio di rotta da parte di Pier Silvio Berlusconi in persona. Con stasera, finisce anche il vincolo di contratto che legava i partecipanti al programma: da domani saranno liberi di rilasciare interviste e dire qualunque cosa senza rischiare penali o di infrangere regole. Uno degli ex concorrenti che aspetta questo momento per parlare liberamente è Daniele Dal Moro, squalificato due settimane fa alla vigilia della finale e molto arrabbiato per il trattamento che gli è stato riservato dalla produzione.

FONTE DIRE – www.dire.it