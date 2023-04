Truffavano anziani per derubarli: due arresti e due denunce a Roma

Condividi

La Polizia di Stato, nelle ultime ore, attraverso una costante e vigile attività di controllo del territorio è riuscita ad arrestare 2 uomini di origine partenopea, un 68enne e un 27enne, gravemente indiziati del reato di truffa ai danni di una persona anziana. Altri 2 ragazzi originari di Napoli, un 19enne e un 18enne, sono stati denunciati per tentata truffa. Le attività summenzionate sono il frutto del significativo impegno, profuso da tutti i poliziotti della Questura di Roma, volto al contrasto dell’odioso reato delle truffe nei confronti delle persone anziane. Questi ultimi arresti si aggiungono agli altri 5 realizzati negli ultimi giorni da parte degli agenti dei Distretti Casilino, San Basilio e Trastevere. Giova precisare che la tecnica è quasi sempre la stessa, un finto nipote prova telefonicamente a convincere la persona anziana a cedere del denaro, mentre il complice sale a casa della vittima per ritirare il contante o i preziosi. In certi casi entra in gioco anche un ipotetico ‘direttore delle Poste’, col compito di rassicurare la vittima e convincerla a consegnare il denaro. È stata la conoscenza del fenomeno criminoso, unitamente al ‘fiuto’ dei poliziotti del VII Distretto San Giovanni, a portare all’arresto dei 2 uomini ed alla denuncia nei confronti degli altri 2 giovani.(