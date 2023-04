Incendio in una chiesa: paura a Cerveteri

Condividi

La Sala operativa del Comando dei Vigili del fuoco di Roma ha inviato questa mattina a Cerveteri, in via Benedetto Marini 165, due squadre Vvf 25/A e 26/A con l’ausilio di un’autobotte, del carro autoprotettori e del funzionario di servizio, per un incendio sviluppatosi all’interno della sacrestia a ridosso della chiesa di San Francesco d’Assisi, che è stata interessata solo dalla grande quantità di fumo sviluppatosi dalla combustione. Il rogo ha impedito la celebrazione della messa, che è stata comunque effettuata all’esterno. Non ci sono stati feriti. Sul posto anche le forze dell’ordine.