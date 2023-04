Condividi

L’incendio all’interno del capannone della ex falegnameria di via Castel di Lama, a Corcolle, non è stato ancora spento e il personale dei Vigili del fuoco sta cercando di controllare le fiamme per evitare che raggiungano le case adiacenti. I residenti di tali abitazioni sono stati fatti allontanare dalle abitazioni per sicurezza. Il capannone, date le altre temperature raggiunte, è ora a rischio crollo.