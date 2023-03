Rifiuti a Roma: AMA al Festival del verde educa i bambini alla raccolta differenziata

Condividi

Cartoni animati, quiz e la novità Do-Di. Tutto per educare i bambini a una corretta raccolta differenziata. Sono le iniziative che sta portando avanti Ama nel suo stand al Festival del Verde e del Paesaggio in corso da oggi a domenica all’Auditorium Parco della Musica. Ai 500 bambini delle scuole elementari e medie del II Municipio, che stanno partecipando al Festival, la Municipalizzata dell’Ambiente ha proposto su uno schermo ‘La Festa di AMAlandia’, un cartone animato in cinque episodi che insegna come differenziare, divertendosi, i rifiuti e come è possibile riciclarli; La Festa di AMAlandia è stata rielaborata anche in versione cartacea, che verrà distribuita ai più piccoli. I ragazzi più grandi, delle scuole secondarie di primo e secondo grado, invece, si sono misurati in una gara a squadre per il quiz ‘Vero o Falso” con domande sempre incentrate sulla raccolta differenziata. Quindi, la vera novità, presentata in anteprima in occasione del festival: Do-Di – il domino della differenziata. L’assessora capitolina a Rifiuti e Ambiente, Sabrina Alfonsi, insieme al presidente di Ama, Daniele Pace, e al dg Andrea Bossola hanno preso parte a insieme ai bambini a questo gioco in cui ad ogni rifiuto bisogna abbinare il cassonetto giusto o viceversa (cassonetto giallo – rifiuti in plastica o metallo, cassonetto blu-rifiuti in cellulosa, ecc.).

Come succede in un vero “domino”, se un giocatore non ha carte da unire passa il turno. Vince il giocatore che finisce per primo le carte o quello che ha meno carte in mano. A parità di tessere, vince chi rimane con meno rifiuti. Infine, con un rimando diretto al verde e al paesaggio, che sono il centro della manifestazione, si è anche di compost, il fertilizzante naturale che ha fatto bella.mostra di se’ all’interno di una carriola e che si ottiene attraverso la decomposizione degli scarti organici: i giovani alunni hanno appreso come si ottiene il compost, imparato come si realizza una compostiera ‘fai da te’ e toccato con mano quello prodotto dall’impianto Ama di Maccarese. “Una delle istanze del Festival è rieducare la cittadinanza a una buonissima raccolta differenziata in termini di qualità- ha detto l’assessora Alfonsi- Insieme ai bambini abbiamo giocato al Domino della raccolta differenziata e alla fine gli abbiamo regalato un mazzo di carte di questo gioco, in modo che diventino educatori dei loro genitori e soprattutto acquisiscano le nozioni per cui dentro le loro case si faccia la raccolta separata di quante più frazioni possibili. Metteremo fuori da ciascuna scuola i contenitori per la raccolta di pile e batterie e rilanceremo in questi giorni anche le statue della nostra campagna ‘Roma non è indifferente'”.