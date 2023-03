Aeroporto di Ciampino: sequestrati oltre 400 prodotti informatici contraffatti

Condividi

I funzionari ADM del Reparto Antifrode Merci della S.O.T. di Ciampino Aeroporto, a seguito di una specifica attività di monitoraggio ed analisi dei rischi sulle spedizioni operate via corriere aereo a rischio contraffazione, hanno intercettato quattro spedizioni contenenti un totale di 434 articoli tra Micro Schede SD e Pen Drive USB recanti noti marchi Samsung e Scandisk e cover per telefoni cellulari recanti marchio Apple.

Il packaging delle spedizioni la provenienza e la documentazione a corredo hanno fatto scattare i controlli dei funzionari doganali che hanno sottoposto la merce alle perizie tecniche delle società titolari dei marchi, ottenendo la conferma della violazione dei diritti di proprietà intellettuale.

Oltre alla contestazione degli addebiti penali in capo ai destinatari delle spedizioni, la merce contraffatta è stata oggetto di sequestro per impedirne la commercializzazione nel territorio dello Stato e sarà destinata alla confisca e distruzione.

L’operazione rientra nel più ampio quadro dei controlli svolti quotidianamente sui flussi di merci dall’Agenzia, tra i quali si inserisce lo specifico dispositivo di contrasto ai traffici illeciti di merce contraffatta messo in campo dall’Agenzia delle Dogane e Monopoli e nello specifico dell’Ufficio delle Dogane di Roma 1 – Sezione Operativa di Ciampino.