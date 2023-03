Roma, pedone travolto dopo uno scontro tra auto e scooter: morto

Condividi

Ancora un morto conseguenza di un incidente stradale. A perdere la vita un uomo di 52 anni investito in seguito a uno scontro fra uno scooter e un’auto in via della Casetta Mattei, a Roma.

In particolare l’incidente stradale è avvenuto intorno alle 12 all’altezza del civico 401 di via della Casetta Mattei, incrocio via dei Barbo. A perdere la vita un pedone di 52 anni, investito da uno scooter Honda Sh 125 condotto da un ragazzo di 18 anni. Coinvolto nell’incidente anche un uomo di 87 alla guida di una Fiat 600.

Da subito in condizioni disperate, il personale medico intervenuto sul posto ha provato a rianimare l’operaio investito, ma nulla ha potuto, l’uomo è infatti morto prima di poter essere caricato sull’ambulanza. Ferito anche lo scooterista, trasportato in codice rosso presso l’Aurelia Hospital. Illeso l’automobilista, portato in un nosocomio romano per essere sottoposto ai test alcolemici e tossicologici di rito (a cui sarà sottoposto anche il giovane alla guida del motorino).

Sul posto oltre al 118 e ai vigili del fuoco sono intervenuti gli agenti del XI gruppo Marconi della polizia locale di Roma Capitale. Chiusa via della Casetta Mattei fra vicolo del Conte e via dei Caraffa, i caschi bianchi hanno eseguito i rilievi scientifici e stanno terminando gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro. Sequestrati entrambi i veicoli, la salma del 51enne è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Un uomo, inoltre, è morto in un drammatico incidente stradale a Velletri, comune alle porte di Roma. Il sinistro si è verificato su via Roma, un tratto Appia Nuova, in pieno centro della cittadina dei Castelli Romani. La vittima era un pensionato e secondo quanto si apprende è stato travolto da un tir guidato da un cittadino romeno 35enne, che non si è accorto che l’anziano stava attraversando la strada.

Sul posto i vigili del fuoco, il personale medico del 118, la polizia di Stato, i carabinieri e la polizia locale che indaga per ricostruire la dinamica del sinistro. Il conducente del mezzo pesante è stato portato al pronto soccorso del locale ospedale sotto choc. È stato sotto posto ai test di alcol e droga come da prassi. La salma è stata portata all’ospedale dei Castelli.