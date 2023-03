Chiara Ferragni a Sanremo 2024? Amadeus la rivuole sul palco

Condividi

Chiara Ferragni a Sanremo 2024 per tutte le 5 serate. Sarebbe questa l’idea di Amadeus per il suo ultimo festival da direttore artistico. Il conduttore, già al lavoro per la prossima edizione, avrebbe proposto all’imprenditrice di replicare l’esperienza che l’ha vista sul palco del Teatro Ariston lo scorso febbraio.

A CENA INSIEME PER PARLARE ANCHE DI SANREMO 2024?

A rivelarlo è Chi, nell’edizione in edicola questa settimana. Galeotta sarebbe stata la cena che qualche giorno fa i due hanno fatto prima della partenza dell’influencer per il Sudafrica. Incontro documentato su Instagram dallo stesso Amadeus. Con i due la moglie del conduttore, Giovanna Civitillo, e Fabio D’Amato, general Manager per i brand Chiara Ferragni e The Blonde Salad.