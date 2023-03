L’ultimo saluto a Gianni Minà. Domani la camera ardente in Campidoglio

Condividi

E’ scomparso all’età di 84 anni, Gianni Minà giornalista, scrittore e conduttore televisivo. Domani, mercoledì 29 marzo, sarà allestita in Campidoglio, nella Sala della Protomoteca, la camera ardente con apertura dalle ore 10 alle ore 19 (si raccomanda l’utilizzo della mascherina FFP2)

Nato a Torino il 17 maggio 1938, Gianni Minà ha iniziato la sua carriera come giornalista sportivo nel 1959. Entrato alla Rai ha curato rubriche e servizi di musica e sport. Si è occupato poi di documentari e inchieste per numerosi programmi. Storiche le sue interviste a personaggi famosi come Fellini, De Niro, Cassius Clay, Diego Maradona, Martin Scorsese, Luis Sepulveda, Vittorio Gassman, e tanti altri. Nel 1987 Minà diventò famoso in tutto il mondo per un’intervista di sedici ore a Fidel Castro, il presidente cubano.