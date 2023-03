Gf Vip, Signorini “sveglia” i concorrenti prima della semifinale, Oriana: “Non ce la faccio più”

Condividi

Nel pomeriggio il conduttore si è collegato con i Vipponi per animare un po’ la casa

Mancano poche ore alla semifinale del Gf Vip. Questa sera verranno decretati i finalisti di questa edizione, ma anche chi dovrà abbandonare la casa tra Alberto De Pisis, Andrea Maestrelli, Milena Miconi, Luca Onestini, Nikita Pelizon ed Edoardo Tavassi.

Intanto nel Gf Vip si avverte la stanchezza per i lunghi mesi di reclusione che i concorrenti sono stati costretti a vivere. Se si aggiunge l’uscita dal reality di alcuni dei protagonisti di questa edizione come Antonella Fiordelisi e il fidanzato Edoardo Donnamaria (che ora sono impegnati a documentare il loro amore sui social in tempo reale) ecco qua che le emozioni, come facilmente immaginabile, scendono.

“Vi vedo un po’ ammosciati”, ha detto il conduttore Alfonso Signorini che oggi pomeriggio ha radunato i Vipponi in sala per animare un po’ la casa. “Non ce la faccio più” è stato il commento di Oriana, una delle tre finaliste già decretate del reality. “Ti farò avere il tuo cane Paco”, ha provato a consolarla il conduttore sbagliando nome del compagno a quattro zampe (di nome Cocco) dell’influencer venezuelana.

Più pimpanti sono apparse le altre due finaliste: Micol e Giaele. Quest’ultima ha raccontato di aver addirittura provato a cucinare: “Una volta ho fatto una lasagna”. Andrea invece è in gran forma: “So che sta mattina ti sei guardato e hai detto ‘Sono proprio bello’”, ha punzecchiato il conduttore, che poi ha parlato delle mutande rosa cucite da Luca Onestini. “Le faccio anche per te”, ha proposto il Vippone. “Te le puoi tenere”, la risposta di Signorini. Infine Alberto ha intonato “Grande, grande, grande” di Mina, sollecitato da Signorini, prima della chiusura del collegamento con lo studio.

