Gf Vip, ecco chi sono i finalisti e perché è stato aperto un televoto a sorpresa (VIDEO)

La semifinale del Grande Fratello Vip andata in onda lunedì 27 marzo è stata ricchissima di colpi di scena: ecco cosa è successo in vista della finale di lunedì 3 aprile

La semifinale del Grande Fratello Vip andata in onda lunedì 27 marzo su Canale 5 è stata ricchissima di colpi di scena. Come noto, andavano stabiliti gli ultimi finalisti in vista dell’appuntamento conclusivo di lunedì 3 aprile. Già sicuri di un posto in finale erano solo tre vipponi: Oriana Marzoli, Micol Incorvaia e Giaele De Donà.

IL PRIMO TELEVOTO: TAVASSI VOLA IN FINALE

In apertura di puntata, il conduttore Alfonso Signorini rivela che il concorrente meno votato al televoto aperto la settimana scorsa è Andrea Maestrelli: l’ex calciatore, che già una volta era stato eliminato ma poi era rientrato grazie al biglietto di ritorno, deve quindi lasciare la casa più spiata d’Italia. Poi arriva il momento delle buone notizie: in finale va Edoardo Tavassi, che vince nettamente il televoto con il 54,7% delle preferenze. Seconda è Nikita Pelizon (36%), tutti gli altri vipponi sono staccatissimi: Alberto De Pisis raccoglie il 3,7% dei voti da casa, Luca Onestini il 3,4%, Milena Miconi l’1,3% e l’eliminato Andrea solo lo 0,9%.

IL SECONDO TELEVOTO: NIKITA IN, ONESTINI OUT

A questo punto, Signorini lancia un giro di nomination palesi per stabilire il quinto finalista: è Nikita la più votata dalla casa e a lei tocca scegliere con quale vippone si contenderà quello che i concorrenti credono essere l’ultimo treno a disposizione per la finale. Pelizon sceglie Alberto De Pisis, che ricorda che i due sono entrati insieme nella casa lo scorso 19 settembre, 190 giorni fa.

Ma c’è ancora un colpo di scena: proprio De Pisis viene invitato dal conduttore a fare anche lui un nome da mandare in nomination per il televoto flash e la scelta cade su Luca Onestini. E qui arriva il momento più inaspettato da tutti: nel televoto a tre, il meno votato è Onestini, che viene quindi eliminato. La notizia, comunicata da Signorini, lascia di stucco l’ex tronista e attonito l’intero studio. “Sono mortificato e pietrificato – è il commento a caldo di Alberto – Il mio intento non era di sfidare Onestini: io in lui ho incontrato un amico. Ero convinto di uscire io, Onestini è un numero uno della vita e anche nel gioco. Sono in imbarazzo come non lo sono mai stato in vita mia”, conclude De Pisis prima di rientrare nella casa con Nikita.

Se l’eliminazione di Onestini è una vera sorpresa, non altrettanto si può dire dell’esito del televoto flash per il quinto finalista: Nikita batte Alberto e si conquista finalmente l’agognato posto in finale. “Oh my Goodness”, esclama Pelizon, prima di ringraziare e mandare cuori a tutti.

Subito dopo, Signorini fa rientrare i due vipponi nella casa e comunica agli altri concorrenti l’esito del televoto flash: la notizia sconvolge tutti, tranne Milena, l’unica ad andare ad abbracciare Nikita. Le facce di Oriana, Micol, Tavassi e Giaele sono tutto un programma, mentre dallo studio Antonella Fiordelisi se la ride ed esulta per l’amica del cuore.

IL TERZO TELEVOTO PER IL SESTO FINALISTA

In chiusura di serata, ecco l’ultimo coup de théâtre annunciato da Signorini: i due vipponi rimasti nel limbo, Milena e Alberto, andranno a un nuovo televoto. E lunedì 3 aprile, nella puntata decisiva del Gf Vip 7, chi avrà raccolto più preferenze sarà il sesto e ultimo finalista (una assoluta novità) mentre il meno votato dovrà fare i conti con l’eliminazione più amara di tutte, a un passo dal traguardo.