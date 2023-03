AMA rimuove 5 tonnellate di rifiuti in un’area verde di Roma

Condividi

Squadre specializzate di Ama hanno portato a termine un’operazione straordinaria di rimozione di rifiuti abbandonati illecitamente su suolo pubblico in un’area verde del quadrante Montagnola (via Vedana, spartitraffico altezza incrocio via Cristoforo Colombo) in VIII municipio. Complessivamente, sono state rimosse e avviate presso i centri di trattamento/recupero circa 5 tonnellate di rifiuti vari (soprattutto ingombranti).

L’intervento di pulizia, richiesto dal Dipartimento Ciclo Rifiuti di Roma Capitale e predisposto dall’Ufficio Servizi a Pagamento e Convenzioni di Ama, ha visto impegnati 5 operatori con il supporto di un autocarro con cassa ragno e 1 mini-escavatore.