Gf Vip, sarà eliminato Andrea o Milena? Le altre sorprese di lunedì 27 marzo

A uscire dalla casa, salvo sorprese, saranno Andrea Maestrelli o Milena Miconi. Ma per stabilire la rosa dei finalisti potrebbero esserci sorprese

Omai manca veramente poco, pochissimo, alla finale del Grane Fratello Vip. Otto giorni, ma nel mezzo c’è una puntata che potrebbe cambiare molte cose e portare non poche sorprese. Parliamo della puntata di domani, lunedì 27 marzo, quando si completerà il parterre dei finalisti di questa settima edizione del Gf Vip, ma ci sarà anche l’ultima eliminazione del programma. Una o più di una? Per saperlo, bisognerà sintonizzarsi su Canale 5 alle 21.30 di lunedì.

I SONDAGGI MANDANO IN FINALE NIKITA

Intanto, cosa sappiamo oggi? Cosa dicono i sondaggi? Da giorni, nei sondaggi è in testa il nome di Nikita Pelizon per la rosa dei finalisti: i fan del programma sono convinti per il 57,48% che sarà certamente lei la quarta finalista scelta dal televoto, che si andrebbe dunque ad aggiungere a Oriana Marzoli, Micol Incorvaia e Giaele De Donà. Tutti gli altri concorrenti, nel sondaggio del Grande Fratello Forum Free, sono nettamente staccati dalla bella modella. L’unico che incassa una buona percentuale di voti è Edoardo Tavassi, che il 28,24% dei votanti pensa arriverà in finale.

FUORI MILENA O ANDREA

Ma invece chi sarà l’eliminato? I concorrenti meno votati sono Andrea Maestrelli e Milena Miconi: le loro percentuali sono in realtà molto vicine, quindi non è possibile dire oggi chi dei due dovrà abbandonare la casa. Al momento, il concorrente che raccoglie meno voti è Andrea Maestrelli (solo l’1,36% vota per mandarlo in finale), seguito però dalla vicinissima Milena Miconi (1.89%). Al televoto, poi, ci sono anche Luca Onestini e Alberto De Pisis, che raccolgono un 5% di voto ciascuno.

Oltre all’eliminazione di Milena o Andrea, la puntata di domani sera potrebbe riservare qualche altra sorpresa e in tanti si aspettano una seconda eliminazione a sorpresa, magari con un televoto flash, oppure con una catena di salvataggi tra i concorrenti rimasti in gara. Altrimenti, se ci fosse solo l’eliminazione prevista dal televoto aperto nella scorsa puntata del 20 marzo, quella del 3 aprile sarebbe una finalissima con otto concorrenti, forse un po’ troppi per una finale. Oltre ai tre finalisti già decisi (Oriana, Micol e Giaele), si ritroverebbero infatti in finale Nikita Pelizon, Edoardo Tavassi, Luca Onestini, ALberto De Pisis e uno a scelta tra Andrea e Milena. La cosa più probabile, quindi, è che la puntata del 27 marzo preveda più di un’uscita.

