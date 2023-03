Gf Vip, la finale si avvicina: ci andrà lo spartano Tavassi o l’ultima persiana Nikita?

Condividi

Mancano nove giorni alla finale del Grande fratello Vip 7 e nella prossima puntata verrà decretato il quarto finalista: sarà Nikita Pelizon o Edoardo Tavassi? Ecco cosa ne pensano i fan

Mancano solo nove giorni alla finale del Grande Fratello Vip, che quest’anno sta per concludere la settimana edizione. Tra litigi e squalifiche, amori contrastati e sorprese, i sei mesi di permanenza dei vipponi all’interno della Casa si stanno per concludere. I vipponi, entrati nella casa più spiata d’Italia il 19 settembre del 2022, il 3 aprile usciranno e torneranno alla vita reale. Ma chi vincerà?

Dei concorrenti della prima ora sono rimasti in pochi: i vipponi entrati il 19 settembre e rimasti ancora in gioco sono solo tre: Nikita Pelizon, Giaele De Donà e Alberto De Pisis, ma tra loro solo Giaele è già in finale. Oltre a loro, sono ancora in gara Micol Incorvaia (finalista), Edoardo Tavassi, Luca Onestini, Oriana Marzoli (finalista), Milena Miconi e Andrea Maestrelli. Chi tra loro si aggiudicherà il quarto posto nella finalissima del 3 aprile? E chi uscirà? Il televoto della settimana manderà in finale il concorrente più votato e farà uscire dalla Casa del Gf Vip quello meno votato. Intanto, i sondaggi danno per certo che ad andare in finale saranno o Nikita Pelizon o Edoardo Tavassi (quest’ultimo visto da una parte di pubblico anche come possibile vincitore dell’edizione del Gf Vip 7).

È LA VOLTA BUONA CHE NIKITA VA IN FINALE?

Il sondaggio pubblicato su Grande Fratello Forum Free incorona come quarta finalista Nikita Pelizon: lo pensa il 57% dei votanti. Questo significherebbe un avvio di finale molto ‘rosa’, con protagoniste tutte al femminile, cosa probabilmente mai successa nella storia del Gf Vip. Se è vero che Nikita sempre avuto molto sostegno tra il pubblico e svetta quasi sempre nei sondaggi, va anche ricordato che negli ultimi televoti per stabilire i primi finalisti non è mai riuscita a spuntarla: ha perso prima contro Oriana Marzoli (la velle venezuelana star dei reality spagnoli che è stata decretata prima finalista) e poi contro Micol Incorvaia, nominata seconda finalista a sorpresa lunedì 20 marzo. Nella casa, poi, Nikita è sempre più isolata, ora più che mai dopo l’uscita di Antonella Fiordelisi.

IL PERSONAGGIO DI EDOARDO TAVASSI

C’è però una consistente fetta di pubblico che pensa che ad andare in finale, nella puntata di lunedì 27 marzo, sarà invece Edoardo Tavassi, ‘re’ degli spartani: Il 28,1% pensa che il quarto finalista sarà lui. E leggendo un po’ i commenti dei fan del programma all’interno del Forum, non sono pochi quelli che pensano che sia proprio Tavassi a meritarsi la vittoria, in quanto catalizzatore degli equilibri della Casa. Entrato nel Gf solo a programma iniziato (l’ingresso avvenne nella puntata del 23 novembre, insieme a Luca Onestini), Tavassi ha subito conquistato tutti con la sua ironia, simpatia e sopratuttto una prontezza di battuta che lo ha avvantaggiato in molte situazioni. Alcuni concorrenti si sono molto legati a lui, e proprio intorno alla sua figura, col passare delle settimane, si è creata una divisione netta all’interno della casa tra due schieramenti, ribattezzi ‘spartani’ e ‘persiani’. Tavassi (che è arrivato a un passo dalla vittoria dell’Isola dei famosi ma è stato costretto a lasciare per un infortunio) si è poi messo in luce anche per le irresistibili imitazioni degli altri concorrenti e poi per la love story intrapresa con Micol Incorvaia, con cui l’avvicinamento è iniziato in modo scherzoso e poi è maturato un sentimento che molti fan ora giudicano sincero.

I COMMENTI SUL FORUM

Un utente del Forum, che considera come possibili finalisti solo Tavassi, Micol, Nikita e Oriana, scrive di Tavassi: “È il più forte a mani basse, lo Zorzi di questa edizione, al 90% vince lui. Quel 10% è basato però su una riflessione: se vogliono lui come vincitore, perché premere tanto sulla storia del van? Perché ammonirlo per quel fatto della stecca (quando 5 minuti dopo hanno squalificato Donnamaria, quindi non c’era bisogno di parlare pure di Tavassi)? E soprattutto, come mai gli autori hanno permesso il mega attacco di Sonia (anche se la puntata cancellata mi puzza)? Non capisco se effettivamente volevano indebolirlo perché non vorrebbero lui vincitore o si trattava solamente di un diversivo per depistare il pubblico”. Va detto, però, che sui social il personaggio più sostenuto è quello di Oriana Marzoli, che infatti i bookmaker danno in questi ultimi giorni come favorita per la vittoria.

