Ad Amici 22 fuori Piccolo G ma anche Gianmarco, sui social è rivolta

Sorpresa e delusione per l’eliminazione del ballerino Gianmarco nella seconda puntata serale di Amici

Alla fine (a sorpresa) l’eliminato del secondo serale di Amici è Gianmarco Petrelli, che ha perso al ballottaggio contro il suo caro amico Cricca. Considerando che nella puntata di ieri è uscito anche Piccolo G, in pratica la squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano si ritrova a perdere due allievi in colpo solo. Una brutta batosta, insomma. A cui si aggiunge la delusione e la rabbia del pubblico a casa per l’eliminazione di Gianmarco, uno dei personaggi più seguiti che in molti volevano arrivasse in fondo al programma.

La puntata, come sempre, era stata registrata giovedì, ma il verdetto finale sull’esito del ballottaggio tra Gianmarco e Cricca (che fa parte della squadra di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo) è stato svelato solo ieri sera, al termine della seconda puntata serale di sabato 25 marzo. I ragazzi, in quel momento, si trovavano in casetta e Maria De Filippi si è collegata in diretta con loro per rivelare chi fosse l’eliminato. La conduttrice ha parlato a lungo prima con Cricca e poi con Gianmarco, per sentire da entrambi un bilancio della loro avventura all’interno della scuola di Amici.

CRICCA: “FUORI ME LA DOVRÒ CAVARE DA SOLO”

Ecco le parole di Cricca: “Non me ne voglio andare perché è importante essere qui, crescere. Per me l’aspetto umano è importante e fuori di qui vorrei mantenerlo con tutti. Se dovessi andarmene mi mancherebbero soprattutto Gianmarco, Ramon, Isobel, Angelina ma poi tutti, essere coccolato qui da voi, fuori me la dovrò cavare da solo. L’anno scorso prima di qui andavo a scuola, giocavo a calcio, ero un ragazzino, e invece adesso sono diventato grande e fa paura”.

GIANMARCO: “A 16 ANNI SOGNAVO DI ESSERE QUI”

Gianmarco invece ha detto: “Sono passati sette mesi, io mi affeziono tanto, sono nostalgico. Questa è stata una settimana particolare, ho sentito tanto la mancanza di Megan. Penso che ci ho messo tanto tempo ad entrare qui, ero piccolo quando ho fatto il primo casting e ci ho riprovato tutte le estati. La mia faccia di quando la maestra (parla di Alessandra Celentano, ndr) disse “però lavorandoci …” non la dimenticherò mai. In tutti questi mesi la maestrami ha sempre difeso, tante cose che sono successe in questi mesi mi hanno sorpreso. Vedevo tanto Amici quando avevo 16 anni e dicevo un giorno vorrei essere lì, per questo ci ho riprovato tutte le estati. In parte ce l’ho fatta, non sono mai pienamente soddisfatto di quello che faccio, pretendo sempre molto da me. Voglio ringraziare tutti per l’opportunità che mi è stata data, so che la mia famiglia in ogni caso è orgogliosa”.

IL VERDETTO

Infine è arrivato il verdetto annunciato da Maria: “Esce Gianmarco“, dice mentre i due concorrenti sono seduti vicini abbracciati. Dispiacere e lacrime tra i concorrenti (a piangere più di tutti è Cricca), che hanno dovuto salutare l’amico e compagno di questi sette mesi di avventura. Unica consolazione, Gianmarco uscendo potrà riabbracciare la fidanzata Mega Ria, uscito durante la prima puntata serale del programma. Gianmarco Petrelli ha 22 anni, vive in provincia di Roma con i genitori e il fratello. Ha raccontato di aver cominciato a ballare da bambino, di nascosto, cercando di imitare Michael Jackson: la sua mamma, quando se ne è accorta, lo ha iscritto a danza.

BUFERA SOCIAL: “NON È GIUSTO”

L’eliminazione di Gianmarco, che era un personaggio molto sostenuto dal pubblico e aveva un massiccio seguito sui social, non è andata giù a molti. Sui social, Twitter soprattutto, è subito scoppiata la polemica. In tanti si sono arrabbiati e hanno scritto “Non è giusto“, contestando l’esito del ballottaggio. Non solo perchè Gianmarco era uno dei ballerini più forti della scuola ma anche perchè, hanno ricordato in molti, Cricca era già stato eliminato una volta durante il pomeridiano.

